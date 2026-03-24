Київ
139
1 хв

Вогонь охопив десятки гектарів: на Київщині під час спалювання сухостою загинув чоловік (фото)

У Сквирі чоловік загинув у пожежі сухої рослинності. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Через спалювання сухостою на Київщині виникла пожежа / © ДСНС

У місті Сквира Білоцерківського району Київської області під час спалювання сухої рослинності загинув місцевий житель.

Про це повідомляють рятувальники ДСНС України.

За попередніми даними, чоловік розпалив вогонь на приватній ділянці, однак полум’я швидко поширилося сухостоєм. У якийсь момент він упав у вогонь і отримав травми, несумісні з життям.

Наразі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Пожежі на Київщині: кількість зростає

Рятувальники зазначають, що лише за минулу добу на Київщині сталося 43 пожежі в екосистемах. Вогонь знищив понад 10 гектарів території.

Загалом від початку року в Україні, за оперативними даними, виникло понад 3,5 тисячі пожеж у природних екосистемах. Загальна площа займань перевищила 93 тисячі гектарів.

Фахівці вкотре закликають громадян не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки, адже навіть незначна необережність може призвести до трагічних наслідків.

Нагадаємо, раніше на острові Хортиця в Запоріжжі виникла пожежа. Горіла лісова підстилка, суха трава та чагарники.

