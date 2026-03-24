Вогонь охопив десятки гектарів: на Київщині під час спалювання сухостою загинув чоловік (фото)

Через спалювання сухостою на Київщині виникла пожежа

У місті Сквира Білоцерківського району Київської області під час спалювання сухої рослинності загинув місцевий житель.

Про це повідомляють рятувальники ДСНС України.

За попередніми даними, чоловік розпалив вогонь на приватній ділянці, однак полум’я швидко поширилося сухостоєм. У якийсь момент він упав у вогонь і отримав травми, несумісні з життям.

Наразі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Пожежі на Київщині: кількість зростає

Рятувальники зазначають, що лише за минулу добу на Київщині сталося 43 пожежі в екосистемах. Вогонь знищив понад 10 гектарів території.

Загалом від початку року в Україні, за оперативними даними, виникло понад 3,5 тисячі пожеж у природних екосистемах. Загальна площа займань перевищила 93 тисячі гектарів.

Фахівці вкотре закликають громадян не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки, адже навіть незначна необережність може призвести до трагічних наслідків.

