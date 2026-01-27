"Водоспад" з окропу та обвалена стеля: у Києві мешканці скаржаться на прориви труб (відео)

Реклама

У Києві мешканці багатоповерхівок повідомляють про серйозну аварію тепломережі, через яку будинки буквально заливає окропом. У соцмережах з’явилися відео, на яких видно, як з будівель стікають потоки гарячої води, утворюючи справжній «водоспад».

Кадри оприлюднили у Мережі.

Дата публікації 09:52, 27.01.26

За словами місцевих жителів, прорив труб теплопостачання стався ще близько третьої години ночі. Відтоді з перекриттів безперервно тече кип’яток, однак станом на ранок аварійні служби на місце так і не прибули.

Найгірша ситуація — у 16-поверхівці на бульварі Ігоря Шамо, 14 на Русанівці. Мешканці цього будинку вже 13 днів залишаються без опалення, а температура в квартирах опустилася до +2 градусів. У будинку 384 квартири, де проживають літні люди, родини з дітьми та маломобільні мешканці.

«Мій будинок стає непридатним для життя», — пише жителька Юлія.

За її словами, відповідальні служби не злили воду з труб, через що під час перепадів тиску вони почали розриватися. У квартирах — мокрі стіни та підтоплення, а вода, що текла фасадом, перетворилася на бурульки.

Додаткову загрозу створює ситуація з електропостачанням. Попри рішення уряду віднести будинки з електричним опаленням до об’єктів критичної інфраструктури, на цій адресі режим не запровадили — через постійні проблеми з фазами.

«Якщо всі дадуть сильне навантаження, нашим фазам прийде кінець. А через відсутність опалення люди змушені грітися електрообігрівачами. Ми боїмося, що все просто згорить. Страшно замерзнути і померти від холоду — це реальна небезпека, особливо вночі», — розповів Всеволод у коментарі «Хмарочосу».

Що робити, якщо прорвало трубу в будинку або квартирі: поради

У разі прориву труб теплопостачання або водопроводу фахівці радять діяти негайно:

Перекрийте воду, якщо маєте доступ до вентилів у квартирі або під’їзді. Знеструмте помешкання, щоб уникнути короткого замикання. Повідомте аварійну службу, диспетчера керуючої компанії або ЖЕК. Зафіксуйте наслідки аварії — зробіть фото та відео для можливих звернень і компенсацій. Якщо є загроза життю чи здоров’ю — тимчасово залиште приміщення та попередьте сусідів.

Фахівці наголошують: при витоку окропу не можна самостійно намагатися усунути пошкодження без спеціального захисту — це може призвести до важких опіків.

Раніше мер Києва Віталій Кличко прокоментував складну ситуацію в енергосистемі Києва. Зокрема, він звернувся до киян. Так, влада закликає містян за можливості виїхати за місто.

За словами посадовця, Київ є одним із найбільших міст Східної Європи за чисельністю населення. Це, безумовно, створює серйозне навантаження на критичну інфраструктуру: водопостачання, теплопостачання, енергетику.

«Враховуючи те, що ми не завжди маємо фізичну можливість обігріти кожну будівлю, ми постійно звертаємося до киян: якщо у вас є можливість підтримати близьких, друзів, родичів або тимчасово перебувати за містом, щоб зменшити навантаження на інфраструктуру, просимо це зробити», — заявив він.