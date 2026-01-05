ТСН у соціальних мережах

Водохреще у Києві: де офіційні локації для купання і які діють обмеження

Киян закликають утриматися від масових заходів на Водохреще, а в разі купання — дотримуватися правил безпеки і обмежень воєнного стану.

Водохреще

Напередодні Водохреща міська влада закликає киян і гостей столиці утриматися від масових заходів, а у разі купання — дотримуватися правил безпеки та обмежень воєнного стану.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, для забезпечення громадської безпеки 6 січня з 8:00 до 17:00 у Києві працюватимуть 12 спеціально підготовлених локацій для занурення.

Ці локації:

  • обстежені водолазами КП «Плесо», дно очищене від небезпечних предметів;

  • обладнані безпечними підходами до води та кабінками для переодягання;

  • перебуватимуть під постійним наглядом рятувальників, лайфгардів і медичних працівників.

Офіційні локації для занурення

Голосіївський район

  • Пляж «Галерний».

Деснянський район

  • Пляж «Троєщина».

Дніпровський район

  • Пляж «Дитячий»;

  • пляж «Венеція»;

  • пляж «Тельбін»;

  • пляж «Веселка»;

  • пляж «Райдуга».

Оболонський район

  • Озеро Вербне;

  • озеро Йорданське;

  • пляж «Пуща-Водиця»;

  • зона відпочинку «Наталка»;

  • пляж на Оболонському острові.

Мапа офіційних локацій доступна за посиланням: https://e.surl.li/egnjkn.

У Департаменті наголошують: занурюватися слід винятково у визначених та підготовлених місцях і неухильно дотримуватися рекомендацій рятувальників.

Під час занурення:

  • заходьте у воду поступово, без різких рухів;

  • рекомендований час перебування у воді — 10–15 секунд, максимальний — до 1 хвилини;

  • не рекомендується пірнати з головою, особливо за відсутності досвіду загартування:

  • після виходу з води не слід лишатися на холоді.

Після занурення:

  • не розтирайте шкіру — достатньо обережно промокнути тіло рушником;

  • одразу одягніть сухий теплий одяг і взуття, зігрійтеся теплим чаєм або водою;

  • вживання алкогольних напоїв категорично заборонене.

Важливо: занурюватися не рекомендується особам із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним артеріальним тиском, ознаками ГРВІ чи загальним погіршенням самопочуття. У разі появи запаморочення, слабкості або різкого болю необхідно негайно звернутися до медиків, які чергують на локаціях.

Наголошуємо, в разі повітряної тривоги необхідно негайно залишити територію біля водойм і пройти до найближчого укриття.

Міська влада закликає киян бути свідомими, не наражати себе та оточення на небезпеку й суворо дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану.

Також КП «Київський метрополітен» інформує — як і в попередні роки, на станції метро «Гідропарк» тимчасово відкриють другий вестибюль, який працюватиме 6 січня з 10:00 до 18:00.

Раніше ми писали, коли набирати воду на Водохреще.

Освячення води в храмах проходить у два етапи:

  • 5 січня, у Навечір’я Водохреще — після ранкового або вечірнього богослужіння;

  • 6 січня, у сам день свята — після святкової літургії.

Церква вважає, що вода, освячена в будь-який із цих днів, має однакову духовну силу. Тому кожен може обрати найбільш зручний час для відвідин храму. У деяких містах і селах також проводять освячення відкритих водойм, де можна набрати святу воду.

