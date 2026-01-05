- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 2 хв
Водохреще у Києві: де офіційні локації для купання і які діють обмеження
Киян закликають утриматися від масових заходів на Водохреще, а в разі купання — дотримуватися правил безпеки і обмежень воєнного стану.
Напередодні Водохреща міська влада закликає киян і гостей столиці утриматися від масових заходів, а у разі купання — дотримуватися правил безпеки та обмежень воєнного стану.
За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, для забезпечення громадської безпеки 6 січня з 8:00 до 17:00 у Києві працюватимуть 12 спеціально підготовлених локацій для занурення.
Ці локації:
обстежені водолазами КП «Плесо», дно очищене від небезпечних предметів;
обладнані безпечними підходами до води та кабінками для переодягання;
перебуватимуть під постійним наглядом рятувальників, лайфгардів і медичних працівників.
Офіційні локації для занурення
Голосіївський район
Пляж «Галерний».
Деснянський район
Пляж «Троєщина».
Дніпровський район
Пляж «Дитячий»;
пляж «Венеція»;
пляж «Тельбін»;
пляж «Веселка»;
пляж «Райдуга».
Оболонський район
Озеро Вербне;
озеро Йорданське;
пляж «Пуща-Водиця»;
зона відпочинку «Наталка»;
пляж на Оболонському острові.
Мапа офіційних локацій доступна за посиланням: https://e.surl.li/egnjkn.
У Департаменті наголошують: занурюватися слід винятково у визначених та підготовлених місцях і неухильно дотримуватися рекомендацій рятувальників.
Під час занурення:
заходьте у воду поступово, без різких рухів;
рекомендований час перебування у воді — 10–15 секунд, максимальний — до 1 хвилини;
не рекомендується пірнати з головою, особливо за відсутності досвіду загартування:
після виходу з води не слід лишатися на холоді.
Після занурення:
не розтирайте шкіру — достатньо обережно промокнути тіло рушником;
одразу одягніть сухий теплий одяг і взуття, зігрійтеся теплим чаєм або водою;
вживання алкогольних напоїв категорично заборонене.
Важливо: занурюватися не рекомендується особам із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним артеріальним тиском, ознаками ГРВІ чи загальним погіршенням самопочуття. У разі появи запаморочення, слабкості або різкого болю необхідно негайно звернутися до медиків, які чергують на локаціях.
Наголошуємо, в разі повітряної тривоги необхідно негайно залишити територію біля водойм і пройти до найближчого укриття.
Міська влада закликає киян бути свідомими, не наражати себе та оточення на небезпеку й суворо дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану.
Також КП «Київський метрополітен» інформує — як і в попередні роки, на станції метро «Гідропарк» тимчасово відкриють другий вестибюль, який працюватиме 6 січня з 10:00 до 18:00.
Освячення води в храмах проходить у два етапи:
5 січня, у Навечір’я Водохреще — після ранкового або вечірнього богослужіння;
6 січня, у сам день свята — після святкової літургії.
Церква вважає, що вода, освячена в будь-який із цих днів, має однакову духовну силу. Тому кожен може обрати найбільш зручний час для відвідин храму. У деяких містах і селах також проводять освячення відкритих водойм, де можна набрати святу воду.