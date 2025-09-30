Водій Mercedes, що побив велосипедиста, підозрюється у розтраті 25 млн на зимову форму для ЗСУ

Скриншот з відео побиття велосипедиста

Реклама

Водієм, який жорстоко побив велосипедиста у Києві у відповідь на зауваження про неправильну парковку, виявився 44-річний Олександр Хілик. Він фігурант у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 млн гривень.

Про це пише «Українська правда».

За інформацією видання, водій Mercedes фігурує у кримінальному провадженні від 27 квітня 2023 року.

Реклама

Його компанія у 2022 році отримала 25 мільйонів гривень з бюджету для постачання зимового одягу для військових 112-Ї Бригади ТР, проте слідство запідозрило ознаки розтрати коштів.

«Реєстр судових рішень каже нам, що Хілик Олександр Віталійович фігурує у кримінальному провадженні, як директор фірми з невигадливою назвою „ГЛОБАЛ ХІЛ ІКС ГРУП“, яка у 2022 році отримала 25 млн грн коштів платників податків і поставила неякісний зимовий одяг в/ч. У 2024 слідчий суддя подовжував строки досудового розслідування, що далі відбулося — невідомо», — додав член Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки (БЕБ) Юрій Гайдай.

«Частину коштів понад 3 млн грн обвинувачений легалізував шляхом формування штучних витрат — провівши фінансові операції з фізичною особою-підприємцем без фактичного постачання товарів чи послуг», – повідомили сьогодні в Офісі Генпрокурора.

Підприємцю повідомили про підозру, проте замість тримання під вартою йому знінили запобіжний захід на особисте зобов’язання. Хілика тоді відпустили.

Реклама

© Українська правда

За побиття велосипедиста, який перебуває у важкому стані з черепно-мозковою травмою, фігурант відбувся нічним домашнім арештом.

Журналіст і блогер Костянтин Андріюк припускає, що Хілик просто перечекає, коли резонанс навколо інциденту стихне і буде намагатися «порішати» проблему.

«У нього 2 усиновлених дітей і дружина на 8 місяці вагітності. Через 1 місяць він матиме легальне право виїзду за кордон. Тому він просто втече, дистанційно порішає, а за рік повернеться на нові тендери. З відновлення та розбудови України», — зазначив Костянтин Андріюк.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві водій елітного Mercedes побив велосипедиста у Києві до непритомності