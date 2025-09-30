Водій Mercedes побив велосипедиста у Києві до непритомності: шокувальна причина конфлікту

Побиття / © Київська міська прокуратура

У Києві водій елітного автомобіля Mercedes Benz G-500 жорстоко побив велосипедиста.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Конфлікт виник між 44-річним водієм позашляховика Mercedes Benz G-500 та 40-річним велосипедистом через те, що автомобіль був припаркований на велосмузі.

Водій, роздратований зауваженням, почав наносити велосипедисту удари по обличчю. Унаслідок побиття потерпілий втратив свідомість та впав на асфальт.

Після цього нападник, замість надання допомоги, відтягнув чоловіка до узбіччя та поїхав геть.

Побиття велосипедиста / © Київська міська прокуратура

Медики діагностували у 40-річного велосипедиста закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом скроневої кістки. Ці ушкодження кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження.

Дії 44-річного мешканця Київської області, який керував Mercedes, кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За цей злочин підозрюваному загрожує ув’язнення до 8 років.

Побиття велосипедиста / © Київська міська прокуратура

Незважаючи на тяжкість наслідків та кваліфікацію злочину, суд обрав підозрюваному досить м’який запобіжний захід — нічний домашній арешт, замість тримання під вартою, на якому наполягав прокурор.

Київська міська прокуратура заявила, що вважає таке рішення несправедливим та невідповідним ризикам і оскаржуватиме його в апеляційному порядку, вимагаючи взяття нападника під варту.

