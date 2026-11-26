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- Київ
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Вода буде лише кілька годин на добу: у Києві попередили про найгірший сценарій на зиму
Перебої з електроенергією можуть позначитися не лише на опаленні, а й на роботі насосних станцій, від яких залежить водопостачання столиці.
Взимку Київ може зіткнутися з жорсткими обмеженнями водопостачання через перебої з електроенергією. За найгіршим сценарієм, воду подаватимуть лише кілька годин на добу.
Про це заявив голова Деснянської районної державної адміністрації столиці Максим Бахматов в інтерв’ю на YouTube-каналі PRO: UA.
Який графік водопостачання може чекати на Київ
Бахматов припускає, що навіть у найкращому разі вода може подаватися за жорстким графіком. Такий сценарій він пов’язує з можливими новими ударами по енергетиці та ключових вузлах інфраструктури.
«Скоріше за все, вода буде по графіку в найкращому разі, якщо вона буде. За жорстким графіком, умовно, три години є, вісім годин немає і так далі», — пояснив посадовець.
За його словами, проблема полягає в залежності насосних станцій від електроенергії. Він стверджує, що не всі насосні групи «Київводоканалу» забезпечені генераторами та сучасними насосами, які могли б підтримувати роботу системи під час знеструмлень.
Посадовець також радить заздалегідь подбати про запаси води. За його рекомендацією, варто мати приблизно 20–30 літрів технічної води — залежно від потреб родини, а також 1,5–2 літри питної води на людину на добу.
Що відбувається з водопостачанням Києва зараз
25 листопада «Київводоканал» закликав мешканців столиці ощадливо використовувати воду. На підприємстві пояснили, що після російських атак комунальні системи працюють у складних умовах, а обладнання водопостачання зазнає підвищеного навантаження.
Фахівці продовжують забезпечувати роботу систем водопостачання та водовідведення. Наразі про запровадження графіків подавання води підприємство не повідомляло.
Вода в українських містах: до чого готуються комунальники
Ризик перебоїв із водою стосується не лише Києва. Через загрозу російських ударів по критичній інфраструктурі великі міста України готуються до можливих обмежень водопостачання. Серед сценаріїв, які розглядають, — подавання води за графіком.
У самій столиці проблеми з водою вже виникали через пошкодження водопровідної мережі. 26 листопада частина будинків тимчасово залишилася без водопостачання, а для мешканців організували підвезення питної води.