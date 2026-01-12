Вночі у Києві пролунали вибухи: працює ППО

Вибухи у Києві / © Getty Images

Реклама

У Києві в ніч проти 12 січня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Києві пролунав вибух», — повідомляє видання з посиланням на власних кореспондентів.

Реклама

Повітряні сили повідомляють, що столицю атакували ворожі ударні безпілотники.

Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив про роботу сил ППО у столиці та закликав залишатися у безпечних місцях.

Пізніше Ткаченко уточнив, що у Соломʼянському районі пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 12 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Житомирській області внаслідок нічної атаки 11 січня зафіксовано збої в роботі транспорту та енергетичної інфраструктури.