Вночі росіяни атакували Київ: влада повідомила про наслідки (фото)

Наслідки атаки на Київ 28 січня. / © ГУ ДСНС у Києві

Вночі проти середи, 28 січня, армія РФ атакувала Київ. Падіння збитих повітряних цілей зафіксували в Голосіївському районі столиці. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За словами міського голови, падіння уламків БпЛА сталося на дах двоповерхової нежитлової будівлі. Виникло займання, але його вже ліквідували.

Також у цьому ж районі Києва уламки безпілотника впали на проїжджу частину дороги. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку.

Зауважимо, тривога у столиці тривала від 01:01 до 02:40. Військові попереджали про загрозу безпілотників. Місцева влада інформувала про роботу сил ППО.

ФОТО

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували Київську область. Постраждала Білогородська громада. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Крім того, четверо людей травмовано.

