Вночі РФ убила в Києві чотирьох дітей: кількість загиблих знову зросла

Нічна атака РФ / © Associated Press

У Києві внаслідок російської атаки вночі 28 серпня далі зростає кількість загиблих. Зокрема, жертвами стали четверо дітей.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на на 14:05 повідомлялося про 16 загиблих. Втім, рятувальні роботи тривають далі. Під завалами залишаються люди.

“Рятувальники деблокували ще одне тіло. Таким чином кількість загиблих від рук Росії становить 18 осіб”, - нааголосив чиновник.

Як повідомлялося, вночі 28 серпня РФ ударила “Кинджалами”, дронами і крилатими ракетами по Україні. Зокрема, окупанти випустили 598 БпЛА і 20 крилатих ракет Х-101. Сили ППО знищили 589 цілей.

Юрій Ігнат повідомив, що нічна комбінована атака РФ була однією з найбільших. Особливістю цієї атаки можна назвати те, що окупанти випустили багато ракет. Швидкісні БпЛА теж були присутні цієї ночі, застосовувалися на різних напрямках.