Вночі РФ убила в Києві чотирьох дітей: кількість загиблих знову зросла
Вночі росіяни атакували столицю і дронами, і ракетами.
У Києві внаслідок російської атаки вночі 28 серпня далі зростає кількість загиблих. Зокрема, жертвами стали четверо дітей.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Станом на на 14:05 повідомлялося про 16 загиблих. Втім, рятувальні роботи тривають далі. Під завалами залишаються люди.
“Рятувальники деблокували ще одне тіло. Таким чином кількість загиблих від рук Росії становить 18 осіб”, - нааголосив чиновник.
Як повідомлялося, вночі 28 серпня РФ ударила “Кинджалами”, дронами і крилатими ракетами по Україні. Зокрема, окупанти випустили 598 БпЛА і 20 крилатих ракет Х-101. Сили ППО знищили 589 цілей.
Юрій Ігнат повідомив, що нічна комбінована атака РФ була однією з найбільших. Особливістю цієї атаки можна назвати те, що окупанти випустили багато ракет. Швидкісні БпЛА теж були присутні цієї ночі, застосовувалися на різних напрямках.