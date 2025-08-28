ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1279
Час на прочитання
1 хв

Вночі РФ убила в Києві чотирьох дітей: кількість загиблих знову зросла

Вночі росіяни атакували столицю і дронами, і ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Нічна атака РФ.

Нічна атака РФ / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві внаслідок російської атаки вночі 28 серпня далі зростає кількість загиблих. Зокрема, жертвами стали четверо дітей.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на на 14:05 повідомлялося про 16 загиблих. Втім, рятувальні роботи тривають далі. Під завалами залишаються люди.

“Рятувальники деблокували ще одне тіло. Таким чином кількість загиблих від рук Росії становить 18 осіб”, - нааголосив чиновник.

Як повідомлялося, вночі 28 серпня РФ ударила “Кинджалами”, дронами і крилатими ракетами по Україні. Зокрема, окупанти випустили 598 БпЛА і 20 крилатих ракет Х-101. Сили ППО знищили 589 цілей.

Юрій Ігнат повідомив, що нічна комбінована атака РФ була однією з найбільших. Особливістю цієї атаки можна назвати те, що окупанти випустили багато ракет. Швидкісні БпЛА теж були присутні цієї ночі, застосовувалися на різних напрямках.

Дата публікації
Кількість переглядів
1279
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie