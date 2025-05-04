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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Вночі 4 травня російські БпЛА атакували Київ: озвучені наслідки атаки на столицю (фото)

Пожежі, які спалахнули унаслідок атаки РФ, були ліквідовані.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київ 4 травня

Атака на Київ 4 травня / © ДСНС

4 травня 2025 року, внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Про це пише ДСНС у повідомленні у соцмережах

  • Оболонський: виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.

  • За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.

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© ДСНС

Атака на Київ 4 травня_7 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 4 травня_4 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 4 травня_5 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 4 травня_6 / © ДСНС

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Атака на Київ 4 травня_2 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 4 травня_1 / © ДСНС

© ДСНС

  • Святошинський: пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

  • Шевченківський: загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

  • Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

  • На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.

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