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Вночі 4 травня російські БпЛА атакували Київ: озвучені наслідки атаки на столицю (фото)
Пожежі, які спалахнули унаслідок атаки РФ, були ліквідовані.
4 травня 2025 року, внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.
Про це пише ДСНС у повідомленні у соцмережах
Оболонський: виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.
За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.
Святошинський: пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.
Шевченківський: загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.
Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.