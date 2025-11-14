Внаслідок нічних обстрілів над Києвом утворився смог: що робити (фото)

Смог у Києві / © ТСН.ua

Внаслідок нічних обстрілів у Києві виникли пожежі, і над містом утворився смог.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Водночас станом на ранок 14 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький.

Відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким.

Смог у Києві / © Sasha Semenyuta / Facebook

Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер.

Смог у Києві / © фото: Марія Максименкова

Також вітер може піднімати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина.

Смог у Києві / © УНІАН

Поради фахівців

Якщо є запах диму у районі, то рекомендовано:

зачинити вікна;

за можливості обмежити перебування на вулиці;

пити більше води.

Нагадаємо, внаслідок ракетно-дронової атаки у ніч проти 14 листопада кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох, а кількість поранених сягає 27.