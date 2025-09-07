- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 3160
- Час на прочитання
- 1 хв
Внаслідок нічного обстрілу у Києві загинули жінка та немовля
Постраждали ще понад десять киян.
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей.
Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.
У повідомленні вказується, що серед загиблих однорічна дитина та молода жінка.
«У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих — молода жінка та дитина віком до 1 року», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Кличко повідомив, що станом на зараз відомо про 11 постраждалих.
«Уже 11 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ. 5 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці», — заявив Кличко.
Раніше повідомлялося, що у Печерському районі Києва внаслідок ймовірного збиття ворожого БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі.
Ми раніше інформували, що Росія цілеспрямовано націлює ударні БпЛА на багатоповерхівки Києва.