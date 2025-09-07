Внаслідок нічного обстрілу у Києві загинули жінка та немовля

Наслідки обстрілу Києва / © Управління ДСНС Києва

У Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

У повідомленні вказується, що серед загиблих однорічна дитина та молода жінка.

«У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих — молода жінка та дитина віком до 1 року», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Кличко повідомив, що станом на зараз відомо про 11 постраждалих.

«Уже 11 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ. 5 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці», — заявив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Печерському районі Києва внаслідок ймовірного збиття ворожого БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі.

Ми раніше інформували, що Росія цілеспрямовано націлює ударні БпЛА на багатоповерхівки Києва.