ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3160
Час на прочитання
1 хв

Внаслідок нічного обстрілу у Києві загинули жінка та немовля

Постраждали ще понад десять киян.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу Києва

Наслідки обстрілу Києва / © Управління ДСНС Києва

У Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

У повідомленні вказується, що серед загиблих однорічна дитина та молода жінка.

«У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих — молода жінка та дитина віком до 1 року», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Кличко повідомив, що станом на зараз відомо про 11 постраждалих.

«Уже 11 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ. 5 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці», — заявив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Печерському районі Києва внаслідок ймовірного збиття ворожого БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі.

Ми раніше інформували, що Росія цілеспрямовано націлює ударні БпЛА на багатоповерхівки Києва.

Дата публікації
Кількість переглядів
3160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie