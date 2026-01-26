Внаслідок атаки РФ пошкоджені кілька об'єктів Києво-Печерської лаври (фото)

Києво-Печерська лавра

Реклама

В ніч проти 24 січня, внаслідок ворожого обстрілу столиці, зазнав пошкоджень Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», об’єкти якого охороняються ЮНЕСКО.

Про це розповів генеральний директор заповідника Максим Остапенко Интерфакс-Україна та міністерка культури Тетяна Бережна у Facebook.

«Вперше з часів Другої світової війни, внаслідок військових дій було уражено обʼєкт Києво-Печерської лаври. Кожного разу за цим стоїть Москва, як це було в 1918 році; як це було, коли за наказом із Москви було підірвано Успенський собор в 1941, і за наказом із Москви зараз „шахеди“ і ракети летять по Києву, і в тому числі, завдають шкоду тепер уже і Києво-Печерській лаврі», — сказав він.

Реклама

Остапенко повідомив, що печери залишилися неушкодженими. Він додав, що це перший випадок, коли Лавра зазнала прямого ушкодження через вибух повітряної цілі, тоді як раніше фіксували лише пошкодження від шрапнелі або знаходили уламки збитих об’єктів.

© Києво-Печерська Лавра

© Києво-Печерська Лавра

Генеральний директор також зазначив, що через відключення електроенергії не працював сейсмічний датчик, тому неможливо точно оцінити вплив вибуху на споруди заповідника.

Міністерка культури Тетяна Бережна розповіла, що російська атака пошкодила корпус № 66 — вхідну частину до комплексу Дальніх печер. Також постраждав корпус №67 — Аннозачатіївська церква. Тут частково зруйнований фасад.

«Софійський собор та Києво-Печерська лавра» мають три міжнародні статуси захисту: об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (з 1990 року), об’єкт під загрозою (з 2023 року) та об’єкт посиленого міжнародного захисту (з 2023 року), на який поширюється механізм захисту культурних цінностей у збройних конфліктах за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч на 24 січня російська армія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.