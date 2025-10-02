ТСН у соціальних мережах

Внаслідок атаки БпЛА на Київщині чоловік отримав поранення

У Бучанському районі Київської області під час російської атаки постраждав місцевий житель.

Ігор Бережанський
Shahed

Shahed / © MIL.IN.UA

На Київщині внаслідок чергової ворожої атаки отримав поранення мирний житель.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі травмовано людину. У чоловіка 50 років уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається», — зазначив він.

Очільник області підкреслив, що ворог навмисне атакує мирні населені пункти, намагаючись «знищити саме життя».

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару, завданого сьогодні, 1 жовтня, близько 16:00.

Ми раніше інформували, що у Міненерго розповіли про рівень радіації на ЧАЕС після тригодинного блекауту.

