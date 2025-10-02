- Дата публікації
Внаслідок атаки БпЛА на Київщині чоловік отримав поранення
У Бучанському районі Київської області під час російської атаки постраждав місцевий житель.
На Київщині внаслідок чергової ворожої атаки отримав поранення мирний житель.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
«На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі травмовано людину. У чоловіка 50 років уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається», — зазначив він.
Очільник області підкреслив, що ворог навмисне атакує мирні населені пункти, намагаючись «знищити саме життя».
Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару, завданого сьогодні, 1 жовтня, близько 16:00.
Ми раніше інформували, що у Міненерго розповіли про рівень радіації на ЧАЕС після тригодинного блекауту.