Влада закликала киян не поширювати фото і відео роботи ППО та наслідків ударів

У офіційному зверненні у соціальних мережах начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив на небезпеці поширення матеріалів, які можуть допомогти противнику коригувати удари. Він закликав киян зберігати в соцмережах і месенджерах будь-які знімки й відео, пов’язані з позиціями ППО, роботою сил оборони або наслідками атак.

«Прошу всіх не поширювати фото та відео, які повʼязані з роботою ППО або наслідками ворожих ударів. Це може допомагати ворогу та ставити під загрозу життя людей», — йдеться в повідомленні.

Крім того, Ткаченко звернувся до платформ і авторів, які чекають на такі матеріали заради переглядів або прибутку, і нагадав про можливі юридичні наслідки — за його словами, за публікацію відповідного контенту передбачена реальна кримінальна відповідальність.

«Ми повинні бути в одній команді у цій непростій боротьбі проти російського агресора», — додав він, закликаючи дотримуватися інформаційної гігієни та не створювати ризики для цивільних і служб.

Правоохоронні та оборонні структури також неодноразово наголошували на важливості інформаційної тиші під час атак: поширення точних місць ударів, фото техніки чи дій сил реагування може полегшити коригування наступних атак. Громадянам радять дотримуватися офіційних повідомлень від органів влади і повідомляти про підозрілий контент у відповідні служби.