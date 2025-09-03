Вкусив працівника поліції: Київський ТЦК про інцидент із затриманням чоловіка

ТЦК / © ТСН

У Київському ТЦК прокоментували інформацію про затримання громадянина, яка шириться Мережею. Йдеться про випадок, коли чоловік вкусив працівника поліції.

Про це повідомили у Київському міському ТЦК та СП.

Деталі інциденту

Як повідомили у ТЦК, під час здійснення заходів оповіщення 2 вересня військовослужбовці та співробітники поліції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Виявилося, що громадянин розшукується по 210 ст. КУпАП.

«Коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно. В подальшому була спроба заспокоїти громадянина, але у відповідь громадянин вкусив працівника поліції за руку», — констатували у відомстві.

Зважаючи на поведінку громадянина, поліція надягнула кайданки на порушника.

Для зменшення ризику завдати шкоди громадянину працівник поліції попросив допомоги у військовослужбовців ТЦК та СП.

“Громадянин був доставлений до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії”, — завершили у ТЦК та СП.

Там закликали не поширювати викривлену інформацію з непідтверджених джерел.

Раніше стало відомо, що від 1 вересня працівників ТЦК зобов’язали носити бодикамери для належної фіксації процесу перевірки документів або вручення повісток.

За словами речника Сухопутних військ полковник Віталія Саранцева, ініціатива допоможе підвищити прозорість та законність мобілізаційних заходів. Якщо фіксуватимуться порушення, для військових ТЦК застосовуватиметься дисциплінарна відповідальність.

Також відомо, що камера має працювати впродовж всього часу мобілізаційних заходів. Після цього відео зберігатиметься на сервері щонайменше 30 днів. Якщо з’являтиметься запит, відео може бути надане відповідним органам.