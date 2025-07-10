Вкрадене дитинство: у Києві малюк спав на лавці, поки батьки розбирали завали їхнього будинку

Атака на Київ 10 липня / © ДСНС

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Росіяни 10 липня вдарили по Києву, вбивши людей та спричинивши руйнування. Окремі кадри зі столиці свідчать і про те, що вони забирають дитинство у наших дітей. Так, з’явилося відео, на якому після атаки РФ малюк на лавці спостерігає, як його батьки розбирають завали їхнього житла.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Дата публікації 13:56, 10.07.25 Кількість переглядів 25 У Києві дитина спостерігає за тим, як батьки розбирають завали їхнього будинку

Росіяни неминуче нестимуть відповідальність за все, що накоїли в Україні та з українцями.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ по Києву постраждало 16 людей, 10 з них — медики госпіталізували. Також відомо про двох жінок, які загинули на Подолі. Також у Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично поруйнована амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги #1. Кореспондентка ТСН Олена Гущик побувала біля будинків, де і загинули люди.

Зауважимо, рятувальники показали щемливе фото літньої пари, яка постраждала внаслідок удару РФ по Києву 4 липня. Чоловік із жінкою були змушені тікати від російських дронів і ракет, аби врятувати свої життя.

«Не про таку старість вони мріяли…», — підписали фото у ДСНС.

Нагадаємо, вночі 10 липня Росія атакувала Київ ракетами та дронами-камікадзе. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей. Кількість потерпілих вже зросла до 19.

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Стало відомо, що у Шевченківському районі пошкоджено житлові багатоповерхівки та офісні будівлі. Пожежі спалахнули на дахах, балконах та техповерхах. Також повідомляється про постраждалих.

У Солом’янському районі загорілися адміністративні та складські приміщення. Рятувальники досі ліквідовують наслідки ворожого удару. У Дарницькому районі уламки впали на територію гаражного кооперативу, пожежу вдалося швидко загасити — постраждалих немає.

На жаль, у Подільському районі є загиблі. Також уламки падали в Оболонському та Деснянському районах, пошкоджено об’єкти інфраструктури.