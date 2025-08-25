ТСН у соціальних мережах

Військовий сплатив штраф за перевищення швидкості: деталі інциденту в Києві

Соціальні мережі активно обговорювали випадок, коли патрульні начебто несправедливо оштрафували військового за перевищення швидкості.

Поліція

Патрульна поліція Києва спростувала чутки, які ширилися в соцмережах, і пояснила ситуацію з військовим, якого оштрафували за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

За даними поліції, 23 серпня близько 16:50 патрульні зупинили автомобіль Land Rover, який рухався містом зі швидкістю 79 км/год. За кермом був військовослужбовець, який не заперечував свого порушення і попросив оформити документи якнайшвидше.

Відповідно до статті 15 КУпАП, військові, як і всі інші громадяни, несуть адміністративну відповідальність за порушення ПДР. Тому на водія було винесено постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП (перевищення швидкості). Штраф становив 340 гривень, які військовий погодився оплатити на місці.

Поліція також уточнила, що на момент зупинки автомобіля у Києві не було повітряної тривоги. Військові прямували на виконання завдання, яке ще не почалося. Правоохоронці закликали ЗМІ та громадськість довіряти лише перевіреній інформації.

Нагадаємо, у Львові патрульні оштрафували інструктора з водіння, який не був пристебнутий під час навчальної поїздки. Інцидент стався на вулиці Стрийській.

Інспектор помітив порушення, але 39-річний інструктор не поспішав його виправляти. Він пояснив, що раніше це правило нібито не діяло. Проте як зазначили патрульні, це не звільняє його від відповідальності.

А в Ізмаїлі на Одещині 45-річний чоловік застрелив поліцейського, який зупинив його для перевірки документів.

