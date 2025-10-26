"Кияни, готуйтеся": військовий прогнозує +5°C у квартирах та відключення світла кожні кілька годин

Військовий прогнозує для Києва +5°C у квартирах взимку: що радить робити / © Associated Press

Жителям Києва варто готуватися, що цієї зими температура повітря в квартирах буде +5, …+10°. Світло ймовірно вимикатимуть кожні кілька годин. Тому тим, хто має можливість, варто розглянути виїзд зі столиці на опалювальний сезон.

Про це заявив військовий фахівець із систем РЕБ і зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

«Всі чиновники кажуть: „Кияни, готуйтеся, ця зима буде найважчою“, але далі загальних фраз ніхто не заходить», — зауважив експерт. Тому він вирішив дати жителям Києва власні поради, як перезимувати.

«Флеш» прогнозує, що температура повітря в квартирах буде +5 +10 (залежно від погоди). Спроби обігріватися за допомогою електричних обігрівачів призведуть до перевантаження мереж і графіків відключення кожні кілька годин.

Чого домагаються росіяни?

«Звісно, їм (росіянам — Ред) байдуже, чи будемо ми мерзнути чи ні, і чи будемо ми сидіти в темряві. Ворогу потрібно „зламати“ населення столиці, щоб почалися безпорядки і хаос. Їм потрібно, щоб люди змусили владу прийняти їхні умови. Наскільки вони досягнуть вони своїх цілей? Я не знаю. Сподіваюся, у людей вистачить мудрості зрозуміти, що відбувається і хто винен», — пише військовий.

Чого чекати

«Флеш» заспокоює, що:

Голоду не буде.

Пальне буде.

Вода, ймовірно, буде.

Мерія зробить все, щоб лікарні, садочки та критична інфраструктура працювали.

Будуть пункти обігріву тощо.

Мобільний зв’язок та інтернет будуть.

Поради «Флеша»

Купити у спілці з сусідами або самим генератори і подовжувачі і мати невеликий запас пального.

За можливості, купити автономні дизельні обігрівачі. Але потрібно пам’ятати, що їм потрібен вивід вихлопу на вулицю.

«Рекомендації виїжджати з Києва на зиму усім трохи ідіотські. Більшості людей нікуди їхати. Але якщо у когось є дачі з пічками і близькі в селах, то варто подумати про запасний варіант… Звичайно, ми вистоїмо, але буде важко», — підсумував Сергій Бескрестнов.

Раніше мер столиці Віталій Кличко відверто заявив, що на Київ чекає «найважча зима».