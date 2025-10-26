ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

"Кияни, готуйтеся": військовий прогнозує +5°C у квартирах та відключення світла кожні кілька годин

«Флеш» дав киянам сумний прогноз на зиму і порадив тим, хто має таку можливість, перечекати зиму на дачі або у родичів в селі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Військовий прогнозує для Києва +5°C у квартирах взимку: що радить робити

Військовий прогнозує для Києва +5°C у квартирах взимку: що радить робити / © Associated Press

Жителям Києва варто готуватися, що цієї зими температура повітря в квартирах буде +5, …+10°. Світло ймовірно вимикатимуть кожні кілька годин. Тому тим, хто має можливість, варто розглянути виїзд зі столиці на опалювальний сезон.

Про це заявив військовий фахівець із систем РЕБ і зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

«Всі чиновники кажуть: „Кияни, готуйтеся, ця зима буде найважчою“, але далі загальних фраз ніхто не заходить», — зауважив експерт. Тому він вирішив дати жителям Києва власні поради, як перезимувати.

«Флеш» прогнозує, що температура повітря в квартирах буде +5 +10 (залежно від погоди). Спроби обігріватися за допомогою електричних обігрівачів призведуть до перевантаження мереж і графіків відключення кожні кілька годин.

Чого домагаються росіяни?

«Звісно, їм (росіянам — Ред) байдуже, чи будемо ми мерзнути чи ні, і чи будемо ми сидіти в темряві. Ворогу потрібно „зламати“ населення столиці, щоб почалися безпорядки і хаос. Їм потрібно, щоб люди змусили владу прийняти їхні умови. Наскільки вони досягнуть вони своїх цілей? Я не знаю. Сподіваюся, у людей вистачить мудрості зрозуміти, що відбувається і хто винен», — пише військовий.

Чого чекати

«Флеш» заспокоює, що:

  • Голоду не буде.

  • Пальне буде.

  • Вода, ймовірно, буде.

  • Мерія зробить все, щоб лікарні, садочки та критична інфраструктура працювали.

  • Будуть пункти обігріву тощо.

  • Мобільний зв’язок та інтернет будуть.

Поради «Флеша»

  • Купити у спілці з сусідами або самим генератори і подовжувачі і мати невеликий запас пального.

  • За можливості, купити автономні дизельні обігрівачі. Але потрібно пам’ятати, що їм потрібен вивід вихлопу на вулицю.

«Рекомендації виїжджати з Києва на зиму усім трохи ідіотські. Більшості людей нікуди їхати. Але якщо у когось є дачі з пічками і близькі в селах, то варто подумати про запасний варіант… Звичайно, ми вистоїмо, але буде важко», — підсумував Сергій Бескрестнов.

Раніше мер столиці Віталій Кличко відверто заявив, що на Київ чекає «найважча зима».

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie