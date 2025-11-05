В Україні шириться вірус Коксакі: лікарі попереджають, кого він вражає найчастіше

Лікар / © Pixabay

В Україні зростає занепокоєння через поширення вірусу Коксакі – надзвичайно контагійної інфекції, яка належить до групи ентеровірусів.

Про це в етері КИЇВ24 повідомила заступниця генерального директора ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики МОЗ» Наталія Гунченко.

«Вірус Коксакі відноситься до групи ентеровірусів. До цієї групи відносяться також і віруси, і поліоміліту, за яким ми проводимо нагляд, і таке інше. Але це надзвичайно контагіозний вірус. Тобто він в більшості вражає дітей, тому що імунна система, діти у нас перебувають і в бомбосховищах», — зазначила заступниця.

Найчастіше передається– повітряно-крапельний шлях. Можливий також фекально-оральний шлях (через немиті руки та недотримання правил гігієни). Більшість випадків мають легкі симптоми. Однак Наталія Гунченко наголосила, що можливі й надзвичайно важкі форми хвороби.

Важливою ознакою Коксакі є характерна тріада симптомів: висипка на руках, на ногах та в ротовій порожнині (на язику). Експертка закликала батьків дотримуватися правил гігієни, щоб мінімізувати ризик зараження.

Нагадаємо, у Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі серед дітей — станом на зараз недуга підтверджена у 13 випадках.

Вірус Коксакі — це «родич» відомих ентеровірусів, тих самих, які спричиняють поліомієліт або гепатит А. Його улюблене середовище — людський шлунково-кишковий тракт, але наслідки він залишає далеко за його межами.

Передається цей вірус дуже легко — через брудні руки, предмети, заражені поверхні чи крапельки слини під час кашлю і чхання. І так, на дверних ручках та іграшках він може «жити» кілька днів.

Раніше повідомлялося, навіть звичайний нежить може вибити з колії. Але є продукт, який допомагає організму швидше відновитися та перемогти вірус — це цитрусові.