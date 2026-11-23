Лежав зігнувшись на боці 13,5 години й чув голос мами: історія дивовижного порятунку 7-річного Давида в Димері

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Семирічний Давид, якого дивом вдалося врятувати з-під завалів зруйнованої російським дроном багатоповерхівки у Димері на Київщині, тепер матиме два дні народження. Хлопчик провів під бетонними плитами 13,5 години, перш ніж рятувальникам вдалося до нього дістатися.

Про це розповіла мама дитини у відео, опублікованому ВВС Україна.

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Після удару дорослим вдалося самостійно вибратися з пошкодженої частини будинку, однак хлопчик залишився під уламками.

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Давид перебував в іншій кімнаті, ніж його батьки. Після удару їх розділила стіна. Дорослим вдалося самостійно вибратися з пошкодженої частини будинку, однак хлопчик залишився під уламками.

У ДСНС пояснили, що батьки були у вцілілій частині будинку, звідки рятувальники майже одразу зняли їх драбиною. А кімната Давида виходила у двір, і ця частина будинку повністю обвалилася.

«Він каже, що нас чув. Ми його не чули зовсім. Я кричала „Давид“, однак ніде нічого не чула. Він казав, що чув, як ми його кликали. Він каже, що на боку зігнувся і лежав так весь цей час. Головне, що живий, а решту вилікуємо», — розповідає мати хлопчика.

За її словами, відтепер сім’я відзначатиме не лише день його народження, а й день, коли він дивом залишився живим після російської атаки.

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Рятувальники шукали дитину протягом багатьох годин. Під час розбору конструкцій вони почули рух під завалами, а згодом змогли встановити контакт із хлопчиком.

«Коли хлопці вже розкопували, він почув голос рятувальників і почав рухатися», — розповіла BBC News Україна речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

Рятувальники почули рухи й почали з ним розмовляти, спитали, як його звуть. Хлопчик відповів: «Давид».

Працівники ДСНС зізнаються, що звістка про те, що хлопчик живий, дала їм неймовірний приплив сил і команда стала працювати ще швидше.

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«У всіх наших був такий прилив сил, почали ще дужче копати, кричати, щоб швидше несли ноші», — зазначила речниця.

Нагадаємо, що коли рятувальники знайшли його під завалами, хлопчик спокійно відповів, що його звати Давид. А потім заспокоїв тих, хто намагався його визволити: «Не спішіть, зі мною все добре».

Також ми писали, що у Димері завершили аварійно-рятувальні роботи після удару РФ: кількість загиблих зросла до 11, серед них — дитина.

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