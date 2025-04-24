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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2313
Час на прочитання
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Віком 21 та 19 років: що відомо про рідних брата і сестру, які загинули під час удару по Києву

Загиблі внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Київ рідні брат і сестра Нікіта і Софія були студентами.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Святошині

Удар по Святошині / © ДСНС

Сьогодні вночі, 24 квітня, під час масованого обстрілу Києва, Росія вбила двох дітей лікаря-невропатолога Університетської клініка КНУ ім.Т.Шевченка Ярослава Козлова.

Про це передає пресслужба КНУ імені Тараса Шевченка.

Син Нікіта 2003 року народження був студентом Національного транспортного університету. Донька Софія 2005 року народження — випускниця фахового коледжу Київського національного університету технологій та дизайну.

Саме про них згадував президент Зеленський, коли говорив, що під час удару загинули рідні брат із сестрою віком 21 та 19 років.

Нагадаємо, що сьогодні РФ завдала масованого удару по Києву. За останніми даними, загинули 12 людей. Ще понад 90 осіб постраждали.

Дата публікації
Кількість переглядів
2313
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