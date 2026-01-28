ТСН у соціальних мережах

Київ
175
2 хв

"Віджав" церкву на Київщині: священник УПЦ МП привласнив храм вартістю 6 млн грн (фото)

СБУ повідомила про викриття схеми незаконного переоформлення храму на користь благодійного фонду.

Віра Хмельницька
"Віджав" церкву на Київщині: священник УПЦ МП привласнив храм вартістю 6 млн грн (фото)

Настоятель храму переоформив церкву на власний фонд / © СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили священника УПЦ Московського патріархату, який незаконно переоформив будівлю церкви у Київській області на користь створеного ним благодійного фонду. Вартість нерухомості становить майже 6 млн грн.

Про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

«СБУ та Нацполіція викрили на Київщині настоятеля храму УПЦ (МП), який „віджав“ будівлю церкви на користь власного благодійного фонду», — зазначають там.

Йдеться про приміщення релігійної громади Свято-Димитрівської парафії у місті Бровари, що належить до Київської єпархії Православної Церкви України.

Фото ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

За даними слідства, у квітні 2024 року громада ухвалила рішення про перехід до Православної Церкви України. Щоб заблокувати цей процес, настоятель храму разом зі своєю дружиною зареєстрував благодійну організацію.

Священник підробив протокол зборів, у якому зазначив, що парафіяни нібито дали згоду на передачу церковних приміщень у дар створеному фонду. / © СБУ

Надалі священнослужитель підробив протокол зборів, у якому зазначив, що парафіяни нібито дали згоду на передачу церковних приміщень у дар створеному фонду. Використовуючи фальшиві документи, він намагався незаконно оформити право власності на храм.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Наразі триває досудове розслідування. Священнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо накладення арешту на церковний комплекс для його подальшого повернення у власність ПЦУ.

Оперативні заходи проводили співробітники СБУ у місті Києві та Київській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше йшлося про розслідування щодо нелегальної школи при Голосіївському монастирі УПЦ МП. Йдеться про Покровський Голосіївський чоловічий монастир УПЦ МП у Голосіївському районі Києва.

175
