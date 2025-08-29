Відкриття Нацмеморіалу на Київщині: люди вийшли на протести, є затримані

Поліція у Мархалівці / © Еспресо

Попри низку судових рішень, які заборонили будівництво у Мархалівці на Київщині, 29 серпня відкрили Національне військове меморіальне кладовище. Місцеві вийшли на протест.

Про це повідомляє «Еспресо».

Військові та активісти неодноразово наголошували, що поховання у вибраному місці, між селами Гатне та Мархалівка на Київщині, загрожує екологічною катастрофою.

Частина селян поїхала зустріти перших осіб з плакатами і висловити мирний протест. За словами активіста, люди зіткнулися з великою кількістю силовиків.

«Очевидно, вони отримали команду пакувати. Там стоїть купа автозаків. І всіх жінок, які були там із плакатами, запакували. Наш адвокат, який їде з Києва, заблокований. Він стоїть нерухомо з іншими машинами в напрямку з Києва на Васильків. Рух зупинено, людей нейтралізували, влада пішла ва-банк і злочинним чином продовжує продавлювати свою політику, абсолютно не бажаючи чути людей», — поділився мешканець Мархалівки та голова ГО «Мархалівка.Підтримка» Олександр Давиденко.

Місцева мешканка Лідія розповіла, що їй вдалося втекти під час того, як почали затримувати.

Протести активістів у Мархалівці / © Еспресо

Протести активістів у Мархалівці / © Еспресо

«Ми нічого не робили такого, що може порушувати закон. Ми вийшли з плакатами, встали вздовж дороги. Приїхав лисий зі своєю командою. Підігнали автозак і почали всіх грузити. Я втекла до лісу, але мене наздогнали. Сказали, що я не буду йти на кладовище, де відкриття, а повернуся додому. І мене відпустили. Загалом затримали 5 людей», — зазначила активістка.

Олександр Давиденко пояснив, що сьогоднішня ситуація є продовженням півторарічної історії з незаконною забудовою у Мархалівському лісі, який має статус природоохоронного.

«Попри всі закони й виграні судові рішення тут продовжується кримінальний злочин, а саме продовжують незаконно будувати так зване Національне військове меморіальне кладовище, яке фактично позбавлене права розпорядження цією територією», — сказав він.

Поховання воїнів у цьому місці загрожує екологічною катастрофою. З одного боку, відбувається отруєння вод трупною отрутою, з іншого — знищуються три річки.

«Верховний суд підтвердив рішення попередніх судів. І останній шостий апеляційний суд так само відхилив апеляцію. Ба більше, днями надійшло повідомлення, що відхилена касація. Тобто остаточно прийняте рішення про те, що це природоохоронна територія, будувати — і взагалі жодних дій, крім природоохоронних — тут не можна. Але сьогодні попри всі прийняті судом рішення здійснюється фактично повалення конституційного ладу», — зазначив активіст.

Олександр Давиденко розповів, що на місце події приїхало близько пів тисячі силовиків для забезпечення порядку. На його думку, вони охороняють перших осіб, які приїхали відкривати кладовище, яке не має жодного права тут розташовуватися.

«Перші особи здійснюють повалення конституційного ладу. Попри судові рішення вони продовжують те, що судом заборонено. Так само відмовляючи громадянам у праві на вільне пересування. Це рекреативна зона, природоохоронна територія, громадяни не просто мають право пересуватися, а, бачачи злочин зі знищення природоохоронних обʼєктів, вони відповідно до законів зобовʼязані зупинити цей злочин», — наголосив він.

