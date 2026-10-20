Відключення світла в Києві: чому будинок Кличка залишається зі струмом

Відключення світла у Києві: чому будинок Кличка оминають блекаути / © ТСН

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Будинок, у якому мешкає мер Києва Віталій Кличко, опинився в центрі скандалу через відключення світла в столиці. Як з’ясувалося, у будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, де вже багато років мешкає очільник міста, електроенергію не вимикають взагалі.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на відповідь компанії «ДТЕК Київські електромережі».

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Енергетики: будинок неможливо від’єднати

У ДТЕК пояснили, що будівля за адресою вул. Богдана Хмельницького, 30/10 заживлена від однієї лінії з об’єктом критичної інфраструктури. Разом із цим будинком без застосування графіків відключень залишаються ще десять сусідніх житлових споруд.

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«Будинок за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10, разом із іншими десятьма житловими будинками підключений за схемою електроживлення до об’єкта критичної інфраструктури. Перелік об’єктів критичної інфраструктури ДТЕК Київські електромережі отримує від КМВА. У межах схеми підключення житлові будинки є супутнім навантаженням зазначеного об’єкта, тому відповідно не можуть бути відключені окремо від нього під час застосування графіків відключень», — повідомили у ДТЕК.

Що кажуть у КМДА та КМВА

Журналісти ТСН.ua звернулися за роз’ясненнями до міських структур, проте чіткої відповіді про формування переліків таких будинків не отримали. У ДТЕК на наш додатковий запит поки також не відповіли.

«Спростування цієї інформації ми не готуємо», — повідомили ТСН.ua у КМДА.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) не змогли підтвердити, чи дійсно ухвалювали перелік житлових будинків, які не підлягають знеструмленню.

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Там порекомендували звернутися до профільного департаменту КМДА щодо конкретної адреси, оскільки сам список є закритим.

«Вони володіють всією інформацією про об’єкти включені у перелік. Комісія яка діє для включення таких об’єктів у перелік критичності проходить під головуванням профільного заступника голови КМДА», — порадили у КМВА.

У пресслужбі заступника голови КМДА не знайшли часу, щоб прокоментувати ситуацію і надати відповідь, яка хвилює тисячі киян, які годинами сидять по місту без світла через відключення.

Раніше прем’єр-міністр Корецький заявив, що влада Києва могла краще підготуватися до зими.

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