Відключення світла в Києві: перевірте графік на 4 листопада
Графіки відключень світла на 4 листопада вже відомі. Енергетики надали актуальну інформацію.
Енергетики оновили графіки відключень світла на 4 листопада.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
У столиці діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії.
«У разі будь-яких змін або оновлень „ДТЕК Київські електромережі“ оперативно повідомлятиме про це на своїх офіційних сторінках», — додали енергетики.
Раніше фахівці пояснили, чому техніка може згоріти під час відключень світла, та розповіли, як цьому запобігти.
Зокрема, електрики радять встановлювати реле напруги — власне стабілізатор напруги.