Відключення світла в Києві: перевірте графік на 4 листопада

Енергетики оприлюднили графіки відключень світла в Києві на 4 листопада / © ТСН.ua

Енергетики оновили графіки відключень світла на 4 листопада.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

У столиці діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії.

«У разі будь-яких змін або оновлень „ДТЕК Київські електромережі“ оперативно повідомлятиме про це на своїх офіційних сторінках», — додали енергетики.

Графіки відключень світла на 4 листопада / © ДТЕК

Раніше фахівці пояснили, чому техніка може згоріти під час відключень світла, та розповіли, як цьому запобігти.

Зокрема, електрики радять встановлювати реле напруги — власне стабілізатор напруги.