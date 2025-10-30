Відключення світла у Києві: які графіки діють

Відключення світла / © ТСН

Київ переходить до стабілізаційних графіків відключень. Відповідну команду дало «Укренерго».

Про це пише ДТЕК.

«Київ: за командою Укренерго переходимо до стабілізаційних графіків відключень», — йдеться у повідомленні.

Відключення світла Київ 30 жовтня / © ДТЕК

Додається, що в разі змін киян будуть оперативно інформувати у телеграм-каналі.

Раніше у Києві та області були застосовані екстрені відключення. Це сталося через масований обстріл.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня у Києві було гучно — місто атакували російські БпЛА. Вони пролунали о 01:30.

Повітряні сили інформували про групу ударних дронів поблизу столиці України.

Як деталізували у Київський МВА, Сили ППО працювали по ворожих цілях.