Відключення світла у Києві: які графіки діють
Через масовану атаку РФ у Києві були застосовані екстрені відключення. Нині столиця переходить до стабілізаційних графіків.
Київ переходить до стабілізаційних графіків відключень. Відповідну команду дало «Укренерго».
Про це пише ДТЕК.
«Київ: за командою Укренерго переходимо до стабілізаційних графіків відключень», — йдеться у повідомленні.
Додається, що в разі змін киян будуть оперативно інформувати у телеграм-каналі.
Раніше у Києві та області були застосовані екстрені відключення. Це сталося через масований обстріл.
Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня у Києві було гучно — місто атакували російські БпЛА. Вони пролунали о 01:30.
Повітряні сили інформували про групу ударних дронів поблизу столиці України.
Як деталізували у Київський МВА, Сили ППО працювали по ворожих цілях.