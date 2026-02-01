ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла у Києві: чому виникають аварії на Троєщині — ДТЕК

Кияни змушені грітися від електричних приладів через відсутність централізованого опалення і це перевантажує систему.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Відключення світла у Києві

Відключення світла у Києві / © ТСН.ua

Аварійні відключення світла у Києві переважно пов’язані із відсутністю централізованого опалення. Багатоквартирних будинків, які досі залишаються без тепла, найбільше саме в столичному мікрорайоні Троєщина.

На цьому наголосили у ДТЕК.

Енергетики повідомили, що подають електрику в домівки жителів району, де люди змушені грітися від електричних приладів через відсутність централізованого опалення

«Коли це відбувається масово, навантаження на мережі різко зростає, і вони можуть не витримати. Мережі в будинках не розраховані на таке зимове споживання. Через перенавантаження спрацьовує захист, і світло може зникати навіть там, де до цього було постійно», — пояснили у ДТЕК.

Енергетики додали, що відновлення електропостачання займає багато часу, оскільки спершу працівники ЖЕКів та ОСББ перевіряють внутрішні мережі будинку.

«Якщо проблема не там, до роботи підключаються енергетики. У мороз пошук і ремонт пошкоджень тривають довше, особливо, якщо йдеться про кабелі під землею. Енергетики працюють цілодобово», — запевнили у компанії.

Нагадаємо, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі. Станом на ранок 1 лютого тепло вже повернули до понад 2,7 тисячі будинків, однак частина киян досі залишається без опалення.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie