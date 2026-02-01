Відключення світла у Києві / © ТСН.ua

Аварійні відключення світла у Києві переважно пов’язані із відсутністю централізованого опалення. Багатоквартирних будинків, які досі залишаються без тепла, найбільше саме в столичному мікрорайоні Троєщина.

На цьому наголосили у ДТЕК.

Енергетики повідомили, що подають електрику в домівки жителів району, де люди змушені грітися від електричних приладів через відсутність централізованого опалення

«Коли це відбувається масово, навантаження на мережі різко зростає, і вони можуть не витримати. Мережі в будинках не розраховані на таке зимове споживання. Через перенавантаження спрацьовує захист, і світло може зникати навіть там, де до цього було постійно», — пояснили у ДТЕК.

Енергетики додали, що відновлення електропостачання займає багато часу, оскільки спершу працівники ЖЕКів та ОСББ перевіряють внутрішні мережі будинку.

«Якщо проблема не там, до роботи підключаються енергетики. У мороз пошук і ремонт пошкоджень тривають довше, особливо, якщо йдеться про кабелі під землею. Енергетики працюють цілодобово», — запевнили у компанії.

Нагадаємо, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі. Станом на ранок 1 лютого тепло вже повернули до понад 2,7 тисячі будинків, однак частина киян досі залишається без опалення.