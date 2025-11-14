ТСН у соціальних мережах

Відключення світла та проблеми з теплом у Києві: деталі від Кличка

Київ поступово оговтується від атаки: аварійні відключення світла скасовані, але діють планові графіки.

Ірина Лаб'як
Відключення світла і тепла

Відключення світла і тепла / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Після атаки на Київ 14 листопада вже усунули локальні аварійні відключення світла. Водночас у двох районах столиці є перебої з опаленням.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

З посиланням на енергетиком Кличко зазначив, що наразі в Києві діють планові графіки відключень світла. Локальні аварійні відключення електроенергії, що виникли через атаку, вже усунули.

«Перебої з опаленням є в Деснянському та частині Подільського району. Комунальники працюють, щоб повернути тепло», — поінформував міський голова.

Водночас перебої з водопостачанням не фіксуються.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російські загарбники обстріляли Київ ракетами та атакували дронами. У дев’яти районах столиці зафіксовані наслідки ворожої атаки: сталися влучання у житлові багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування. Рятувальники шукають постраждалих під завалами будівель.

За останніми даними, жертвами атаки на Київ стали четверо людей. Ще 27 осіб постраждали: серед них опинилися вагітна та діти.

Кличко раніше інформував про пошкодження ділянки теплових мереж через атаку та відсутність опалення у частині житлових будинків.

