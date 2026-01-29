Відключення світла 30 січня в Києві: ДТЕК запровадив тимчасові графіки

Тимчасові графіки електропостачання в Києві / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

У Києві оприлюднили графіки електропостачання на завтрашній день. Попри суттєвий дефіцит електроенергії в столиці, енергетикам вдалося запровадити тимчасовий режим відключень, щоб мешканці могли орієнтуватися у плануванні свого часу.

Фахівці ДТЕК повідомили про це 29 січня.

Вони зазначають, що працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

Реклама

Оновлені графіки вже доступні у чат-боті компанії та на офіційному сайті. Водночас через високе навантаження на вебресурс можливі короткочасні затримки з відображенням інформації — до кількох хвилин.

Що таке тимчасові, як вони відрізняються від планових

Ситуація в енергосистемі Києва залишається надзвичайно складною. Через очікувані морози та ризик нових ракетно-дронових атак місто може повернутися до екстрених відключень електроенергії.

На цей період для киян введено тимчасові графіки відключень, які відрізняються від звичних планових. На відміну від планових графіків, тимчасові встановлюються динамічно та можуть коригуватися щодня залежно від фактичного навантаження на мережу та розвитку ситуації. Вони покликані дати мешканцям можливість планувати свій день, навіть у нестабільних умовах, і не гарантують сталого чергування, як у звичайних планових графіках.

У перші кілька днів роботи тимчасових графіків можливі неточності у часі відключень через оперативне коригування.

Реклама

У разі стабілізації енергосистеми Київ повернеться до звичних планових графіків, де чергування відключень буде передбачуваним і стало розподіленим.

Енергетики підкреслюють, що тимчасові графіки — це не новий стандарт, а вимушений інструмент для збереження максимальної безпеки та комфорту мешканців під час складної енергетичної ситуації.

Нагадаємо, ДТЕК та обленерго також оприлюднили графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 30 січня, для всіх регіонів України.