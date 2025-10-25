- Дата публікації
Відключення світла 26 жовтня на Київщині: коли вимикатимуть електрику (графіки)
Компанія ДТЕК опублікувала графік відключень електроенергії для всіх черг у Київській області на неділю, 26 жовтня.
Завтра, 26 жовтня, на Київщині знову діятимуть графіки відключень світла.
Про це повідомили в компанії ДТЕК та опублікували графік відключень.
Стабілізаційні відключення
1.1 Черга
Світло буде весь день
1.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 11:30 до 15:00
2.1 Черга
Світло буде весь день
2.2 Черга
Світло буде весь день
3.1 Черга
Світло буде весь день
3.2 Черга
Світло буде весь день
4.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 15:00 до 18:30
4.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 14:30 до 18:30
5.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 09:00 до 11:30
5.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 10:00 до 12:00
6.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 18:00 до 22:00
6.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 18:00 до 22:00
Раніше в «Укренерго» повідомили, що завтра, 26 жовтня, графіки відключень в окремих регіонах застосовуватимуться від 09:00 до 22:00.