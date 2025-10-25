ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
420
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 26 жовтня на Київщині: коли вимикатимуть електрику (графіки)

Компанія ДТЕК опублікувала графік відключень електроенергії для всіх черг у Київській області на неділю, 26 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Відключення світла в Київській області 26 жовтня

Відключення світла в Київській області 26 жовтня / © pixabay.com

Завтра, 26 жовтня, на Київщині знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомили в компанії ДТЕК та опублікували графік відключень.

Стабілізаційні відключення

1.1 Черга

  • Світло буде весь день

1.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 11:30 до 15:00

2.1 Черга

  • Світло буде весь день

2.2 Черга

  • Світло буде весь день

3.1 Черга

  • Світло буде весь день

3.2 Черга

  • Світло буде весь день

/ © ДТЕК

© ДТЕК

4.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 15:00 до 18:30

4.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 14:30 до 18:30

5.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 09:00 до 11:30

5.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 10:00 до 12:00

6.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 18:00 до 22:00

6.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 18:00 до 22:00

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Раніше в «Укренерго» повідомили, що завтра, 26 жовтня, графіки відключень в окремих регіонах застосовуватимуться від 09:00 до 22:00.

Дата публікації
Кількість переглядів
420
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie