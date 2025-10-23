- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 24 жовтня на Київщині: коли вимикатимуть електрику (графіки)
Компанія ДТЕК опублікувала оновлений графік відключень електроенергії для всіх черг у Київській області на завтра, 24 жовтня.
Завтра, 24 жовтня, на Київщині знову діятимуть графіки відключень світла.
Про це повідомили в компанії ДТЕК та опублікували графік відключень для киян.
Стабілізаційні відключення
1.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 09:00 до 11:00
з 17:00 до 21:00
1.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 09:00 до 11:00
з 17:00 до 22:00
2.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 07:00 до 10:30
з 17:00 до 21:00
2.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 07:00 до 10:30
з 17:00 до 21:00
3.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 10:00 до 14:00
з 20:30 до 23:00
3.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 10:00 до 14:00
з 20:30 до 23:00
4.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 10:00 до 14:00
з 20:30 до 23:00
4.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 13:30 до 17:30
з 20:30 до 23:00
5.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 13:30 до 17:30
5.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 07:00 до 09:00
з 13:30 до 17:30
6.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 07:00 до 10:30
з 15:00 до 17:30
6.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 18:00 до 21:00
Раніше у «Укренерго» попередили, що завтра, 24 жовтня, у деяких регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.