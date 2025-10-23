ТСН у соціальних мережах

Відключення світла 24 жовтня на Київщині: коли вимикатимуть електрику (графіки)

Компанія ДТЕК опублікувала оновлений графік відключень електроенергії для всіх черг у Київській області на завтра, 24 жовтня.

Відключення світла в Київській області 24 жовтня

Відключення світла в Київській області 24 жовтня / © УНІАН

Завтра, 24 жовтня, на Київщині знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомили в компанії ДТЕК та опублікували графік відключень для киян.

Стабілізаційні відключення

1.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 09:00 до 11:00

  • з 17:00 до 21:00

1.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 09:00 до 11:00

  • з 17:00 до 22:00

2.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 07:00 до 10:30

  • з 17:00 до 21:00

2.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 07:00 до 10:30

  • з 17:00 до 21:00

3.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 10:00 до 14:00

  • з 20:30 до 23:00

3.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 10:00 до 14:00

  • з 20:30 до 23:00

© ДТЕК

4.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 10:00 до 14:00

  • з 20:30 до 23:00

4.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 13:30 до 17:30

  • з 20:30 до 23:00

5.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 13:30 до 17:30

5.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 07:00 до 09:00

  • з 13:30 до 17:30

6.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 07:00 до 10:30

  • з 15:00 до 17:30

6.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 18:00 до 21:00

© ДТЕК

Раніше у «Укренерго» попередили, що завтра, 24 жовтня, у деяких регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

