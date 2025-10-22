ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 23 жовтня у Києві: де і коли вимикатимуть електрику (графіки)

Компанія ДТЕК опублікувала графік відключень електроенергії для всіх черг у Києві на завтра, 23 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Відключення світла у Києві 23 жовтня

Відключення світла у Києві 23 жовтня / © УНІАН

Завтра, 23 жовтня, у Києві знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомили в компанії ДТЕК і опублікували графік відключень для киян.

Стабілізаційні відключення

1.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 09:00 до 18:00

  • з 21:00 до 23:00

1.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • З 09:00 до 18:00

  • з 21:00 до 23:00

2.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 10:00 до 18:00

  • з 20:00 до 23:00

2.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 10:00 до 18:00

  • з 20:00 до 23:00

3.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 13:00 до 21:00

3.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 13:00 до 21:00

/ © ДТЕК

© ДТЕК

4.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 17:00 до 21:00

4.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 17:00 до 21:00

5.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 07:00 до 14:00

5.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 07:00 до 14:00

6.1 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 07:00 до 11:00

  • з 17:00 до 22:00

6.2 Черга

Світло буде відсутнє

  • з 07:00 до 11:00

  • з 17:00 до 22:00

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Нагадаємо, у ДТЕК також дали графік відключення світла для жителів Київщини.

Дата публікації
Кількість переглядів
2
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie