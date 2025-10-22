- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 23 жовтня у Києві: де і коли вимикатимуть електрику (графіки)
Компанія ДТЕК опублікувала графік відключень електроенергії для всіх черг у Києві на завтра, 23 жовтня.
Завтра, 23 жовтня, у Києві знову діятимуть графіки відключень світла.
Про це повідомили в компанії ДТЕК і опублікували графік відключень для киян.
Стабілізаційні відключення
1.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 09:00 до 18:00
з 21:00 до 23:00
1.2 Черга
Світло буде відсутнє
З 09:00 до 18:00
з 21:00 до 23:00
2.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 10:00 до 18:00
з 20:00 до 23:00
2.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 10:00 до 18:00
з 20:00 до 23:00
3.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 13:00 до 21:00
3.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 13:00 до 21:00
4.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 17:00 до 21:00
4.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 17:00 до 21:00
5.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 07:00 до 14:00
5.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 07:00 до 14:00
6.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 07:00 до 11:00
з 17:00 до 22:00
6.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 07:00 до 11:00
з 17:00 до 22:00
Нагадаємо, у ДТЕК також дали графік відключення світла для жителів Київщини.