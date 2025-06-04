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- Київ
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Від завтра до Києва не впускатимуть вантажівки: у чому причина
Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму.
Від четверга, 5 червня, у Києві обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту через прогнозовану спеку.
Про це повідомили в КМДА.
«При температурі повітря понад +28°С на вулично-дорожній мережі міста діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», — йдеться у повідомленні.
Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму.
Контролюватиме їх дотримання Управління патрульної поліції у місті Києві.
У КМДА просять водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей.
Нагадаємо, у четвер, 5 червня, по всій Україні очікується суха та сонячна погода. Температура повітря підніметься до +30…+32 градусів за Цельсієм.