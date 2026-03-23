Весна береться до справи: на Київщину йде довгоочікуване потепління до +19°C

Потепління / © ТСН.ua

Реклама

Після затяжних холодів мешканці Києва та області нарешті можуть готувати легший одяг. За даними відділу метеорологічних прогнозів, від 24 по 28 березня регіон очікує справжній температурний прорив і стабільна суха погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Коли очікувати на пік тепла

Потепління буде поступовим, але впевненим. Синоптики радять зачекати лише перші дві доби (24-25 березня), коли по області вночі ще може підморожувати. Надалі 26-28 березня мінімальна температура вночі планує переміститися в межі невеликих «плюсів»: 2-7° тепла.

Реклама

«Вдень розраховуємо на ще відчутніший теплий весняний подих: від 11-16° тепла 24-25 березня до +14-19°C 26-28 березня», - зазначили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Києві

У Києві погода також продемонструє оптимістичний настрій. Температурні показники вночі плавно зростатимуть від +1 до +6°C, а вдень кияни зможуть насолоджуватися комфортними +13…+16°C.

Фахівці зазначають, що для кінця березня характерний великий добовий хід температури, що значно залежить від хмарності. Це означає, що різниця між нічною прохолодою та денним теплом буде суттєвою, тому варто одягатися багатошарово.

Парасолі не знадобляться

Завдяки полю високого тиску, протягом усього періоду опадів не передбачається. Сонячна та суха погода сприятиме весняному настрою та прогулянкам на свіжому повітрі.

Реклама

«Тримаймося! Хай весна додає оптимізму!» — зазначили у відділі метеорологічних прогнозів.

Графік прогнозу погоди 23-28 березня / © Укргідрометцентр

Раніше ми писали про те, що у Києві від 24 березня офіційно завершують опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалила міська влада з огляду на потепління та необхідність економії енергоресурсів.