"Весь під’їзд у крові": житель Києва розповів про пережиту атаку

Пошкоджена через атаку на Київ багатоповерхівка / © Тимур Ткаченко

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Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку на Київ у ніч проти 28 липня у багатоповерхівкці Дарницького району був поранений чоловік. Сусіди взялися рятувати постраждалого до приїзду «швидкої» та описали пережиту атаку.

Про це один із мешканців столичної багатоповерхівки розповів телеканалу «Київ24».

За словами чоловіка, його сусіду уламком пошкодило вени і відкрилася сильна кровотеча.

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«Було чутно спочатку звук „Шахеда“, потім, ну очевидно, збиття його. І після цього я почув як хвилини за дві сусід постукав мені у двері. Ми з дружиною відкрили, побачили, що в нього сильна кровотеча, весь під’їзд у крові, бо йому склом чи чимось перебило вени. Тому швидко треба було затягнути ременем руку: в нього з руки витекло багато крові. Вийшла сусідка, в неї був турнікет, тому турнікетом перетягнули руку. Дружина була з ним до приїзду «швидкої», — розповів киянин.

Через аварійне відключення ліфтів мешканці разом з поліцейськими винесли постраждалого сходами до карети швидкої медичної допомоги.

«Надіюся, що з ним буде все добре. Він зараз в лікарні», — додав сусід пораненого.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під ударом опинився і Київ: у Дарницькому районі через атаку дроном вибило вікно у багатоповерхівці.

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За даними прокуратури, через ворожу атаку на Київ постраждали п’ятеро людей, серед них — дворічна дівчинка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОТРОЩЕНА ВИСОТКА і ПОРАНЕНІ ЛЮДИ! НАЖИВО З ЕПІЦЕНТРУ УДАРУ ПО КИЄВУ!