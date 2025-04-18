Великдень у Києві: як працюватимуть транспорт і церкви

У столиці збережуть онлайн-формат богослужінь, освячення пасок відбудеться традиційно, а на безпеку мешканців чергуватимуть додаткові патрулі поліції / © ТСН.ua

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У столиці України Великдень цього року відзначатимуть за знайомим сценарієм, який застосовується з початку повномасштабного вторгнення.

Про це в ефірі каналу КИЇВ24 повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Богослужіння проводитимуть в онлайн-режимі, паски освячуватимуть у храмах у суботу ввечері та неділю вранці, громадський транспорт працюватиме за звичним розкладом, а безпеку забезпечуватимуть посилені наряди поліції.

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«Ми провели консультації з усіма конфесіями, і у святкуванні нічого не змінюється. Все буде, як і минулі роки під час повномасштабної війни», — підкреслив Поворозник.

Також він зазначив, що графіки роботи транспорту розміщено на сайтах КМДА, а до кладовищ та місць поминальних заходів будуть організовані додаткові маршрути, аби мешканцям столиці було зручно дістатися.

В нічний час на Великдень у Києві чергуватимуть посилені патрулі поліції. У КМДА закликають реагувати на оголошення повітряної тривоги та уникати місць масового скупчення, з огляду на безпекову ситуацію.

«Ми розуміємо, з ким маємо справу», — наголосив Поворозник, натякаючи на загрозу ракетних ударів з боку РФ.

Нагадаємо, на Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні. Ворог постійно накопичує ракети та готує авіацію до застосування.