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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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948
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Величезні черги до укриття: у Києві сотні відвідувачів музичного фестивалю Atlas Festival намагаються сховатися під час тривоги

Масовий музичний захід у Києві довелося зупинити через загрозу з повітря.

Автори публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак Наталія Нагорна
Тривога

Тривога / © ТСН

Atlas Festival, один із найбільших музичних фестивалів України, довелося перервати через сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.

Тисячі відвідувачів у столиці були змушені залишити свої місця біля сцени та пройти до укриття.

Фестиваль проходив з дотриманням усіх безпекових заходів, передбачених воєнним станом. Завчасно на території були облаштовані шляхи евакуації та позначені укриття.

Подія була узгоджена з ДСНС і КМВА.

Нагадаємо, це десятий фестиваль, який проходить від 18 до 20 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall. Організатори обіцяли не просто концерт, а триденний марафон емоцій, підтримки та потужної української енергії.

Метою фестивалю є збір 100 мільйонів гривень на посилення повітряної оборони України. В межах ініціативи планується закупівля FPV-дронів, транспорту, комплексів управління та додаткового обладнання для ефективного перехоплення цілей.

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