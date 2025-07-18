Тривога / © ТСН

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Atlas Festival, один із найбільших музичних фестивалів України, довелося перервати через сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.

Тисячі відвідувачів у столиці були змушені залишити свої місця біля сцени та пройти до укриття.

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Дата публікації 20:50, 18.07.25 Кількість переглядів 16 Atlas Festival під час війни: в Києві лунала тривога

Фестиваль проходив з дотриманням усіх безпекових заходів, передбачених воєнним станом. Завчасно на території були облаштовані шляхи евакуації та позначені укриття.

Дата публікації 20:50, 18.07.25 Кількість переглядів 47 Повітряна тривога на Atlas Festival

Подія була узгоджена з ДСНС і КМВА.

Нагадаємо, це десятий фестиваль, який проходить від 18 до 20 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall. Організатори обіцяли не просто концерт, а триденний марафон емоцій, підтримки та потужної української енергії.

Метою фестивалю є збір 100 мільйонів гривень на посилення повітряної оборони України. В межах ініціативи планується закупівля FPV-дронів, транспорту, комплексів управління та додаткового обладнання для ефективного перехоплення цілей.

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