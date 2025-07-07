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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1180
Час на прочитання
2 хв

Величезна вирва та понівечені автівки: рятувальники показали наслідки атаки РФ на Київ

У декількох районах столиці через падіння уламків БпЛА пошкоджені різні об’єкти.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Наслідки атаки на Київ

Наслідки атаки на Київ

Вночі 7 липня РФ атакувала Київ безпілотниками. На одній із локацій уламки збитого дрона впали на відкриту територію, спричинивши загоряння.

Про це повідомляє ДСНС.

Наслідки атки на Київ 7 липня

Наслідки атки на Київ 7 липня

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. Також пошкоджені будівлі та транспортні засоби.

Наслідки атки на Київ 7 липня

Наслідки атки на Київ 7 липня

“На щастя, обійшлося без постраждалих”, — запевнили у відомстві.

Наслідки атки на Київ 7 липня

Наслідки атки на Київ 7 липня

Служби екстреного реагування продовжують обстеження територій у світлу пору доби. Дякуємо нашим захисникам за роботу!

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня росіяни атакували Київ. Наслідки атаки фіксують у декількох районах столиці. Ситуація у районах:

  • Деснянський — внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газовутрубу та порожній резервуар. Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає.

«Також унаслідок падіння уламків БпЛА сталось загоряння автомобіля — пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автівки», — написав він.

  • Солом’янський — уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає.

  • Голосіївський — уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Крім того, внаслідок влучання уламків БпЛА пошкоджена тепломагістраль великого діаметра. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії. Без послуги гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель.

Серед відключених — як житлові будинки, так і соціальні заклади — школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти. Також пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1180
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