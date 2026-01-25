ТСН у соціальних мережах

"Вечірка незламності”: як в одному з дворів Києва переживають блекаут

В односу з будинків Києва мешканці вийшли на вулицю, щоб підтримати й зігріти одне одного. Вони влаштували так звану «вечірку незлмності» — з глінтвейном, піснями й вогнищем.

Катерина Сердюк
Кияни продовжують демонструвати силу духу, попри постійні обстріли й блекаут. Так, в одному з дворів столиці влаштували імпровізовану «вечірку незламності». На ній вони об’єднуються, щоб зігрітися й допомогти одне одному пережити складні часи.

Про це повідомляє «КИЇВ24».

Людям пропонують гарячі напої і страви, живу музику та багаття, аби зігрітися тілом та душею.

«Це вперше. Я просто лежала вдома, дивилася TikTok. Думаю, що ми гірши? Написала у групу у Telegram, люди почали долучатися», — розповіла організаторка.

У такий спосіб кияни намагаються «видихнути» разом, адже життя у столиці сьогодні надважке. Втім люди — не зламалися і не здалися. Ворог може залишити Київ без світла, але не без сили.

Нагадаємо, ввечері 24 січня у Києві та низці областей лунала повітряна тривога.

«Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області. Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курсом на Київщину. Швидкісна ціль східніше Чернігова, курс південно-західний», — інформували у ПС.

