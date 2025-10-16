ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Вдруге за день: у Києві та області застосовані екстрені відключення світла

У Києві знову застосовують екстрені відключення електроенергії.

Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У Києві 16 жовтня застосовують екстрені відключення. Це вже вдруге за день.

Про це пише ДТЕК.

За командою Укренерго у Києві знову застосовані екстрені відключення.

«В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — написали у компанії.

Згодом стало відомо, що екстрені відключення стосуються також Київщини.

Нагадаємо, в «Укренерго» прокоментували аварійні відключення світла, в яких живуть українці. Там сказали, коли ситуація зміниться, але відповідь не вселяє оптимізму.

«З огляду на поточну ситуацію стабілізувати її вдасться за тиждень», — заявив очільник «Укренерго» Віталій Зайченко.

Новина доповнюється
Дата публікації
