Вдруге за день: у Києві та області застосовані екстрені відключення світла
У Києві знову застосовують екстрені відключення електроенергії.
У Києві 16 жовтня застосовують екстрені відключення. Це вже вдруге за день.
Про це пише ДТЕК.
За командою Укренерго у Києві знову застосовані екстрені відключення.
«В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — написали у компанії.
Згодом стало відомо, що екстрені відключення стосуються також Київщини.
Нагадаємо, в «Укренерго» прокоментували аварійні відключення світла, в яких живуть українці. Там сказали, коли ситуація зміниться, але відповідь не вселяє оптимізму.
«З огляду на поточну ситуацію стабілізувати її вдасться за тиждень», — заявив очільник «Укренерго» Віталій Зайченко.