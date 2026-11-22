Сутички під Києво-Печерською лаврою / © Associated Press

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На території Києво-Печерської лаври люди побилися через храм Сергія Радонезького. На місце прибули «швидка» та багато нарядів поліцїі. Сутички відбулися між проукраїнськими активістами та прихожанами Української православної церкви (УПЦ МП).

Про це повідомляє «Еспресо».

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Сутичка у Києво-Печерській лаврі: є постраждалі

Приводом для зіткнення стала церква, облаштована всередині старої водонапірної вежі й названа на честь російського церковного діяча Сергія Радонезького.

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Мітингувальники добиваються зміни релігійної посвяти цієї будівлі, а також перевірки законності її переобладнання.

Під час акції протестувальники наклеїли на фасад зображення святого князя Федора Острозького — таким способом вони запропонували нову назву для храму в межах деколонізації історичного комплексу.

Сварка між активістами та представниками УПЦ переросла в рукопашну сутичку, через що на місце викликали поліцію. Під час бійки тілесні ушкодження дістав щонайменше один активіст. Віряни УПЦ Московського патріархату перегородили доступ до церкви, співаючи церковнослов’янською мовою.

На інцидент відреагували правоохоронці та медики: прибули вісім поліцейських авто і карета екстреної допомоги. Лікарі надають першу допомогу потерпілим. Поліція встановлює кількість потерпілих.

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Окремий блок претензій стосується законності самої споруди. Активісти вимагають перевірити документи, які дозволили перетворити історичну водонапірну вежу на культовий об’єкт, і ще раз наголошують на необхідності позбавити храм прив’язки до російської церковної традиції.

«Я впевнений, що жодного храму, присвяченого українському святому, в Москві немає. А в нас Сергій Радонецький, Серафим Саровський, Матрони Московські і так далі. Від цих московських впливів треба очищувати, як українську церкву, так і українське культурне життя, так і нашу суспільну свідомість», — каже протестувальник.

«Ми, віряни ПЦУ, прийшли в храм. По-перше, він названий в честь московського святого, що порушує закон про деколонізацію. Ми прийшли помолитись. Відразу, як ми прийшли, оцей чоловік з хрестом і інші нам переступили вхід, він почав бити хрестом. Тільки що прийшли оці московські попи ряжені, виштовхали нас з храму, вдарили мене по голові і хотіли мені пальцями видавити око. Бачите, в мене тут рани», — каже інший протестувальник.

Вірянка УПЦ МП також прокоментувала події:

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«Сергій Радонезький був чудотворцем для всього світу. І в Америці він чудотворець. І там ніхто не каже, що його на американський лад треба перейменувати», — каже жінка.

Києво-Печерська лавра: останні новини

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі з нагоди Дня Хрещення України-Русі та Дня Української Державності знову відкрили Дальні (Феодосієві) печери.

Відкриття розпочалося з молебню за Україну під проводом митрополита Епіфанія, а також на Соборній площі освятили пам’ятний знак гетьману Івану Мазепі.

Наразі підземний комплекс завдовжки 293 метри, де спочивають мощі 51 святого та розташовані давні храми, келія преподобного Феодосія і Варязькі печери, працює у тестовому режимі.

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