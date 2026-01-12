ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
680
Час на прочитання
1 хв

Вчителька у важкому стані: прокуратура розкрила подробиці різанини в школі Києва

Учень приніс у навчальний заклад ніж та поранив двох людей, а потім — себе.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Повідомлення на 102 надійшло сьогодні, 12 січня

Повідомлення на 102 надійшло сьогодні, 12 січня / © Національна поліція України

Напад учня на вчительку та однокласника відбувся в Оболонському районі Києва. Хлопець поранив двох людей, після чого завдав собі порізів рук, усіх трьох госпіталізовано.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

«Усі троє наразі у лікарнях. Вчителька — у важкому стані», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 14-річний учень однієї зі шкіл Оболонського району Києва завдав ножове поранення 39-річній учительці історії та іншому учню.

Після цього він вибіг з класу та завдав ножові поранення собі. Після надання нападнику медичної допомоги його буде затримано в порядку ст.208 КПК України.

«Під час огляду його телефону виявлено переписку з невідомими особами — ймовірно, представниками російських спецслужб, з яким неповнолітній обговорював свої плани вчинити злочин. Мотиви дій школяра встановлюються», — додали у відомстві.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва за фактом замаху учня на життя вчительки та іншого школяра розпочати розслідування.

Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 15 ч.2 п.1 ст. 115 КК України (замах на життя двох або більше людей).

Дата публікації
Кількість переглядів
680
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie