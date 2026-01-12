Вчителька у важкому стані: прокуратура розкрила подробиці різанини в школі Києва

Повідомлення на 102 надійшло сьогодні, 12 січня / © Національна поліція України

Напад учня на вчительку та однокласника відбувся в Оболонському районі Києва. Хлопець поранив двох людей, після чого завдав собі порізів рук, усіх трьох госпіталізовано.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

«Усі троє наразі у лікарнях. Вчителька — у важкому стані», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 14-річний учень однієї зі шкіл Оболонського району Києва завдав ножове поранення 39-річній учительці історії та іншому учню.

Після цього він вибіг з класу та завдав ножові поранення собі. Після надання нападнику медичної допомоги його буде затримано в порядку ст.208 КПК України.

«Під час огляду його телефону виявлено переписку з невідомими особами — ймовірно, представниками російських спецслужб, з яким неповнолітній обговорював свої плани вчинити злочин. Мотиви дій школяра встановлюються», — додали у відомстві.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва за фактом замаху учня на життя вчительки та іншого школяра розпочати розслідування.

Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 15 ч.2 п.1 ст. 115 КК України (замах на життя двох або більше людей).