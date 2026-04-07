Вбивство собаки у супермаркеті Гостомеля: з'явилися відео з камер та нові подробиці
У компанії визнають, що суспільний резонанс довкола «загибелі» собаки у супермаркеті на Київщині є зрозумілим.
У мережі «Фора» дали новий коментар щодо смерті собаки в одному з магазинів у Гостомелі Київської області. Зокрема, оприлюднено запис з камер відеоспостереження. Компанія стверджує, що собака проявляв агресію щодо співробітників.
Про це «Фора» написала у Threads.
Інцидент із вбивством собаки у «Форі» — нові деталі
Як свідчить позиція «Фори», тварина перебувала у важкому стані ще до входу в магазин: спостерігалися ознаки дезорієнтації, порушення координації та судоми. На рампі собака буцісто проявляла агресію щодо співробітників.
«У цій ситуації працівники намагалися дистанціюватися та діяли з урахуванням безпеки гостей і співробітників», — зазначили у супермаркеті.
Додається, що всі записи з камер відеоспостереження передані правоохоронцям, а остаточні причини загибелі встановить судово-ветеринарна експертиза.
Також у магазині провели повну дезінфекцію місця події відповідно до санітарних норм. «Фора» наголосила, що категорично засуджує будь-які прояви жорстокого поводження з тваринами та системно підтримує зоопритулки, надаючи допомогу тваринам, зокрема під час сильних морозів.
«Фора» закликала людей утриматися від передчасних оцінок. Результати будуть оприлюднені згодом.
Реакція Мережі
Користувачі Мережі вважають, що «Фора» лише виправдовує ганебний вчинок охоронця. Люди обурені через жахливий випадок і наголошують, що це — «вбивство» собаки, а не її «загиебль»
Отже, якщо мені біля вашого магазину стане погано, мене доб’ють ваші працівники;
На відео виглядає, як епілептичний припадок. Не лікар, почекаємо висновки експертів. Але на відео схоже на те, що тварина шукала допомоги. Мало того, що вона лежала непритомна з судинами — нікому діла не було. То ще й вбили;
«Лякаються, обходять», вам би драми писати.Не видно що хтось з дівчат був наляканий, обходили так як їм зручно. Не заганяйтесь ще більше, прикриваючись іншими людьми. Собака явно має або епілепсію або струс/пошкодження в наслідок іншої травми, вона прийшла за допомогою, стояла гавкала на працівника, можна було її вивести/вигнати/відлякати. Викликати спеціалістів і все;
Це не повне відео. Чому немає фрагменту, де охоронець «захищався». А кульгати вона могла і через те, що хтось раніше міг їй добре вдарити по голову або бити;
Ви живодери! Військові волонтери намагаються врятувати тварин із прифронтових міст! Чому ви називаєте покупців «гостями»? Вам не здається, що це абсурд? У магазинах — покупці, у ресторанах — гості! Це елементарне правило етикету! Я більше ніколи не зайду і нічого не куплю у ваших супермаркетах «Фора»!
Перепрошую, але це не надає права вашому охоронцю безжалісно добивати до смерті собаку по хребті та голові;
А від охоронця і себе дезінфекції провели?
Як ми писали, у Гостомелі охоронець супермаркету «Фора» металевою палицею забив до смерті собаку, яка потрапила до торгового залу. Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. У магазині стверджували, що тварина поводилась агресивно. Втім очевидці та зоозахисники називають дії охоронця жорстокими. Інцидент викликав обурення серед місцевих жителів і активістів, які закликають до прозорого розслідування.