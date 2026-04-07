Вбивство собаки у супермаркеті Гостомеля: з'явилися відео з камер та нові подробиці

У мережі «Фора» дали новий коментар щодо смерті собаки в одному з магазинів у Гостомелі Київської області. Зокрема, оприлюднено запис з камер відеоспостереження. Компанія стверджує, що собака проявляв агресію щодо співробітників.

Про це «Фора» написала у Threads.

Дата публікації 10:55, 07.04.26

Як свідчить позиція «Фори», тварина перебувала у важкому стані ще до входу в магазин: спостерігалися ознаки дезорієнтації, порушення координації та судоми. На рампі собака буцісто проявляла агресію щодо співробітників.

«У цій ситуації працівники намагалися дистанціюватися та діяли з урахуванням безпеки гостей і співробітників», — зазначили у супермаркеті.

Додається, що всі записи з камер відеоспостереження передані правоохоронцям, а остаточні причини загибелі встановить судово-ветеринарна експертиза.

Також у магазині провели повну дезінфекцію місця події відповідно до санітарних норм. «Фора» наголосила, що категорично засуджує будь-які прояви жорстокого поводження з тваринами та системно підтримує зоопритулки, надаючи допомогу тваринам, зокрема під час сильних морозів.

«Фора» закликала людей утриматися від передчасних оцінок. Результати будуть оприлюднені згодом.

Собака, яку вбили у Гостомелі

Реакція Мережі

Користувачі Мережі вважають, що «Фора» лише виправдовує ганебний вчинок охоронця. Люди обурені через жахливий випадок і наголошують, що це — «вбивство» собаки, а не її «загиебль»

Отже, якщо мені біля вашого магазину стане погано, мене доб’ють ваші працівники;

На відео виглядає, як епілептичний припадок. Не лікар, почекаємо висновки експертів. Але на відео схоже на те, що тварина шукала допомоги. Мало того, що вона лежала непритомна з судинами — нікому діла не було. То ще й вбили;

«Лякаються, обходять», вам би драми писати.Не видно що хтось з дівчат був наляканий, обходили так як їм зручно. Не заганяйтесь ще більше, прикриваючись іншими людьми. Собака явно має або епілепсію або струс/пошкодження в наслідок іншої травми, вона прийшла за допомогою, стояла гавкала на працівника, можна було її вивести/вигнати/відлякати. Викликати спеціалістів і все;

Це не повне відео. Чому немає фрагменту, де охоронець «захищався». А кульгати вона могла і через те, що хтось раніше міг їй добре вдарити по голову або бити;

Ви живодери! Військові волонтери намагаються врятувати тварин із прифронтових міст! Чому ви називаєте покупців «гостями»? Вам не здається, що це абсурд? У магазинах — покупці, у ресторанах — гості! Це елементарне правило етикету! Я більше ніколи не зайду і нічого не куплю у ваших супермаркетах «Фора»!

Перепрошую, але це не надає права вашому охоронцю безжалісно добивати до смерті собаку по хребті та голові;

А від охоронця і себе дезінфекції провели?

Свідчення очевидців

Як ми писали, у Гостомелі охоронець супермаркету «Фора» металевою палицею забив до смерті собаку, яка потрапила до торгового залу. Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. У магазині стверджували, що тварина поводилась агресивно. Втім очевидці та зоозахисники називають дії охоронця жорстокими. Інцидент викликав обурення серед місцевих жителів і активістів, які закликають до прозорого розслідування.