Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: підозрюваний вперше визнав провину

Підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві заявив, що щиро розкаюється у вчиненому.

аксим Матерухін, який загинув на фунікулері у Києві

Підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві на суді визнав свою провину. Він запевнив, що шкодує про вчинене, але це не був спланований злочин.

Про це повідомляє ТСН.

Що сказав підозрюваний

У Шевченківському райсуді Києва відбулося чергове судове засідання у справі про загибель 15-річного Максима Матерухіна виступив обвинувачений Артем Косов. Він пригадав трагічні обставини 7 квітня 2024 року, які забрали життя молодої людини, хоча визнає, що це тяжко. Підсудний стверджує, що не готувався до злочину і не мав мотиву вбивати юного хлопця.

«Мені дуже шкода, що так сталося, що людина загинула від дій. Я хочу зазнати те, що я не готувався до цих злочинів. Я не мав на це мотивів… Я не міг звернути увагу на те, що такі вчинки, спричинять такі наслідки, від яких загине людина. Мені дуже прикро, я дійсно каюсь, мені тяжко», — висловився підсудний.

Він додає, що від самого початку співчував родині загиблого.

«Були деякі переживання, хвилювання з того приводу, що загинула людина, дитина. Це вперше в житті в мене склалася така ситуація. Я не міг ні передбачити, ні навіть усвідомити, що такі дії матимуть такі жахливі наслідки — будуть причиною, що загинула дитина. Так, мені дуже шкода, вона молода, вона мала вчитися. І цим вчинком не лише одне життя калічиться — це калічиться два життя, два долі», — зазначив він.

Косов стверджує, що його батьки виходили на контакт із сім’єю загиблого, але пропозиції були відкинуті. Втім, додає він, обурення сторони обвинувачення є зрозумілим.

«Мені дуже прикро, що батькам Максима, на жаль, доведеться з цим жити. І мені доведеться з цим жити. Я себе каю за ці дії, які спричинили такі наслідки. Мені не хотілося вбивати, позбавляти когось життя. Те, що там була вогнепальна зброя — була. Я її не застосовував. Наміру застосовувати також не було. Наміру вбити не було. Я не прокинувся з думкою, щоб позбавити когось життя. Так, це був звичайний день, як і всі. Всі мали повернутися додому і продовжити своє життя. І те, що сталося — це трагічна випадковість, яка, на жаль, призвала до великих наслідків. Дуже великих. І мені прикро, що так воно сталося», — додав Косов.

Раніше підозрюваний у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на фунікулері у Києві Артем Косов поспілкувався з матір’ю загиблого.

Під час розмови мати вигукнула: «Ти сядеш довічно за вбивство моєї дитини!».

Косов відповів, що шкодує про вчинене.

«Мені дуже шкода через цю ситуацію. Я розумію ваші емоції», — зазначив він.

