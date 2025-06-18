Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому

Обвинувачуваний у вбивстві Артем Косов / © ТСН

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Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову, співробітнику УДО, обвинуваченому у справі загибелі підлітка на фунікулері в Києві.

Про це повідомляє "Суспільне«.

Суд постановив тримати Артема Косова під вартою без можливості внесення застави Судове засідання відбулося 18 червня з двогодинною затримкою через відсутність адвокатів обвинуваченого. Для участі у процесі онлайн підключили захисницю з безоплатної правової допомоги.

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Прокурори наполягали на продовженні тримання під вартою без права на заставу ще на два місяці, а також на зміні місця утримання Косова — із гауптвахти до Київського слідчого ізолятора через переповненість першої установи. Обвинувачений та його тимчасова адвокатка заперечували проти переведення, стверджуючи, що гауптвахта не переповнена.

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Суд підтримав прохання прокуратури щодо продовження тримання під вартою до 16 серпня без застави, проте відмовив у зміні місця утримання, пояснивши, що це не в їхній компетенції.

Через відсутність захисників розгляд відеоматеріалів перенесли на наступне засідання, яке відбудеться 26 червня.

Під будівлею суду під час засідання зібралися люди з плакатами, які слідкують за ходом справи.

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Нагадаємо, що смертельний випадок стався 7 квітня 2024 року у Києві на фунікулері. П’яний 30-річний чоловік, який виявився працівником УДО, причепився до компанії неповнолітніх і під час конфлікту штовхнув одного з хлопців. Той упав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї.

Мати вбитого на фунікулері 16-річного хлопця розповіла щемливі подробиці. За її словами, нападник запитав, «чи готовий син захищати Україну».

Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві 16-річного хлопця, не визнає своєї провини. Від квітня суд досі розглядає цю справу. У грудні адвокати підозрюваного Артема Косова просили про помʼякшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.