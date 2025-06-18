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- Київ
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Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому
Обвинувачений у смерті підлітка на фунікулері залишиться за ґратами ще два місяці.
Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову, співробітнику УДО, обвинуваченому у справі загибелі підлітка на фунікулері в Києві.
Про це повідомляє "Суспільне«.
Суд постановив тримати Артема Косова під вартою без можливості внесення застави Судове засідання відбулося 18 червня з двогодинною затримкою через відсутність адвокатів обвинуваченого. Для участі у процесі онлайн підключили захисницю з безоплатної правової допомоги.
Прокурори наполягали на продовженні тримання під вартою без права на заставу ще на два місяці, а також на зміні місця утримання Косова — із гауптвахти до Київського слідчого ізолятора через переповненість першої установи. Обвинувачений та його тимчасова адвокатка заперечували проти переведення, стверджуючи, що гауптвахта не переповнена.
Суд підтримав прохання прокуратури щодо продовження тримання під вартою до 16 серпня без застави, проте відмовив у зміні місця утримання, пояснивши, що це не в їхній компетенції.
Через відсутність захисників розгляд відеоматеріалів перенесли на наступне засідання, яке відбудеться 26 червня.
Під будівлею суду під час засідання зібралися люди з плакатами, які слідкують за ходом справи.
Нагадаємо, що смертельний випадок стався 7 квітня 2024 року у Києві на фунікулері. П’яний 30-річний чоловік, який виявився працівником УДО, причепився до компанії неповнолітніх і під час конфлікту штовхнув одного з хлопців. Той упав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї.
Мати вбитого на фунікулері 16-річного хлопця розповіла щемливі подробиці. За її словами, нападник запитав, «чи готовий син захищати Україну».
Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві 16-річного хлопця, не визнає своєї провини. Від квітня суд досі розглядає цю справу. У грудні адвокати підозрюваного Артема Косова просили про помʼякшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.