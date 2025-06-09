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- Київ
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Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: яке рішення ухваливв суд
Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинуваченого в умисному вбивстві.
Київський апеляційний суд відмовився змінювати рішення про тримання під вартою підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері в столиці.
Про це йдеться у повідомленні суду.
2 червня суд розглянув апеляцію захисту, який вимагав пом’якшити запобіжний захід для обвинуваченого. Але судді залишили попереднє рішення Шевченківського районного суду без змін — підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше до 22 червня.
«За результатом апеляційного розгляду ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 24 квітня 2025 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення», — йдеться у повідомленні.
Обвинувачений звинувачується у навмисному вбивстві, передбаченому Кримінальним кодексом України. Якщо провину доведуть у суді, йому загрожує серйозне покарання.
Повідомляється, що водночас закон передбачає, що поки справа не розглянута в суді і немає вироку, підозрюваний вважається невинуватим.
Нагадаємо, що смертельний випадок стався 7 квітня 2024 року у Києві на фунікулері. П’яний 30-річний чоловік, який виявився працівником УДО, причепився до компанії неповнолітніх і під час конфлікту штовхнув одного з хлопців. Той упав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї.
Мати вбитого на фунікулері 16-річного хлопця розповіла щемливі подробиці. За її словами, нападник запитав, «чи готовий син захищати Україну».
Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві 16-річного хлопця, не визнає своєї провини. Від квітня суд досі розглядає цю справу. У грудні адвокати підозрюваного Артема Косова просили про помʼякшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.