Вбивство підлітка на фунікулері: адвоката нападника покарали

Адвоката покарали за затягування суду у резонансній справі про вбивство Максима Матерухіна в Києві

Адвоката, який представляв сторону захисту у резонансній справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції Київського фунікулера, притягнули до дисциплінарної відповідальності за навмисне затягування судового процесу.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив 15 грудня.

Йдеться про кримінальне провадження щодо вбивства 16-річного Максима у столичному фунікулері, вирок у якому Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив у вересні 2025 року.

Під час судового розгляду неодноразово фіксувалися факти умисного затягування процесу з боку захисників обвинуваченого Артема Косова. Зокрема, без поважних причин зривалися судові засідання, створювалися перешкоди для дослідження доказів, а також для допиту свідків.

Колегія суддів Шевченківського райсуду Києва неодноразово порушувала питання про притягнення адвокатів обвинуваченого до дисциплінарної відповідальності. Водночас ухвали суду тривалий час залишалися без розгляду.

З метою недопущення подальшого затягування розгляду кримінального провадження у судових засіданнях особисто брав участь генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Він неодноразово звертав увагу на неприпустиму поведінку адвокатів, які, за оцінкою сторони обвинувачення, штучно ускладнювали судовий процес та порушували права інших учасників провадження.

У вересні 2025 року Офіс генпрокурора звернувся зі скаргою до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо одного з адвокатів у цій справі.

29 грудня 2025 року дисциплінарна палата КДКА Рівненської області задовольнила скаргу Офісу генпрокурора. До адвоката застосували дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Що відомо про вбивство Максима Матерухіна

Нагадаємо, навесні 2024 року в Києві чоловік розбив скло у вагоні фунікулера та перерізав ним горло Максиму Матерухіну. Він не вижив.

Максим Матерухін

Друзі 16-річного вбитого повідомили, що інцидент стався після сварки із чоловіком у військовій формі. Той зайшов до вагона і між ними виникла сварка через питання «чи готові хлопці захищати Батьківщину».

На початку розгляду судової справи відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві 16-річного хлопця, не визнав своєї провини.

Взимку 2024 року адвокати підозрюваного Артема Косова просили про помʼякшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.

Улітку 2025 року, на той час ще підозрюваний у вбивстві, вперше звернувся до матері загиблого. Косов сказав, що йому «дуже шкода через цю ситуацію». А 17 вересня під час суду він визнав свою провину та заявив, що шкодує про скоєне.