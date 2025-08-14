ТСН у соціальних мережах

Вбивство на фунікулері у Києві: підозрюваний уперше звернувся до матері загиблого

Під час розмови Артем Косов сказав, що йому «дуже шкода через цю ситуацію», однак на всі поставлені йому запитання так і не відповів.

Вбивство на фунікулері

Вбивство на фунікулері / © ТСН

Підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві поспілкувався із матір’ю Максима Матерухіна.

Під час розмови Артем Косов сказав, що йому «дуже шкода через цю ситуацію», однак на всі поставлені йому запитання так і не відповів, повідомляє КИЇВ24.

Що відомо про вбивство Максима Матерухіна

У Києві 7 квітня сталося моторошне вбивство 16-річного підлітка. Чоловік у військовій формі штовхнув хлопця, внаслідок чого дитина розбила головою скло й померла на місці.

Як пишуть друзі загиблого, до вагона зайшов військовий без розпізнавальних знаків. Йому не сподобалося, що підлітки розважаються. Відбулася словесна перепалка про те, чи готові хлопці захищати Батьківщину. А коли вагон фунікулера зупинився, хлопця, який виходив останнім з вагона, штовхнув чоловік у формі. Потерпілий розбив головою скло і порізався, а вже на сходах стікав кров’ю, бо була ушкоджена сонна артерія.

Стало відомо, що нападник працював водієм в Управлінні державної охорони України. Коли винуватець зрозумів, що накоїв, він намагався надати підлітку допомогу. Правоохоронці затримали чоловіка на станції фунікулера, він не чинив опору. При собі він мав зброю, але він її не застосовував. Як стало відомо сайту ТСН.ua з джерел у правоохоронних органах, у момент скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві 16-річного хлопця у Києві, не визнає своєї провини.

