Вбивство кота Бегемота біля "Фори": з’явилися нові деталі, в Ірпені готують пікет

Після того, як в Ірпені Київської області спалахнув скандал через убивство безпритульного кота Бегемота біля супермаркету «Фора», активісти громадської організації «Центр захисту тварин» готуються до пікету, бо занепокоєні, що винних не покарають. Вони не вірять, що прокуратура справді відкрила кримінальне провадження за фактом убивства тварини.

Про це пише LB.ua.

Що відомо про вбивство кота в Ірпені біля «Фори»

За словами зоозахисників, 20 серпня адміністраторка «Фори» на вул. Центральній, 29 задушила безпритульного кота на прізвисько Бегемот, який пережив окупацію, а інші працівники просто спостерігали за злочином. Зоозахисниця Ніна Прокопець, яка першою повідомила про це, стверджує, що тіло тварини зникло, а персонал, можливо, зазнає тиску, щоб не давати свідчень. Нардеп Антон Яценко підтвердив, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами».

Керівництво «Фори» заявило, що звільнило директорку магазину та співпрацює зі слідством, але не має повноважень самостійно встановлювати вину.

Прокуратура відкрила провадження

Активісти з «Центру захисту тварин» подали заяви правоохоронцям. 13 вересня Київська обласна прокуратура повідомила, що Бучанська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з твариною. За даними перевірки, до скоєння правопорушення можуть бути причетні працівники закладу. Слідчі Бучанського райуправління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення за статтею «Жорстоке поводження з тваринами».

«Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин інциденту та причетних осіб. За дорученням прокурорів Бучанської окружної прокуратури підрозділи поліції проведуть профілактичні заходи та роз’яснювальну роботу з метою недопущення випадків жорстокого поводження з тваринами у майбутньому», — йдеться у заяві прокуратури.

Активісти занепокоєні, що винних не покарають, і готують пікет

17 вересня зоозахисники звернулися до журналістів, бо занепокоєні, що винних не покарають.

«У «Фори» є відео, але взяти його не можемо, бо немає на те санкції — через те, що не відкрите провадження. А відео можуть знищити протягом 10 днів», — розповіла активістка «Центру захисту тварин» Олена Аль-Хамед.

Вона наголосила, що є і відеодокази вбивства кота, і свідки злочину.

«Загнали в куток, цілеспрямовано ловили. У них вночі було приймання товару чи щось таке, і Лохвицька (керівниця магазину — ред.) наказала Світлані (сортувальниці — ред.) принести фуфайку з рукавицями і особисто задавила тварину. А потім хлопці просто принесли пакет для сміття і викинули», — розповіла Аль-Хамед.

За її словами, у практиці ірпінських зоозахисників вже траплялося, що злочини проти тварин залишалися без уваги. Тож, незважаючи на написані одразу кількома людьми заяви до поліції та заяву прокуратури про відкрите провадження, волонтери не довіряють цій інформації.

«Наша правоохоронна система не бажає такими речами займатися, бо «це всього лиш кіт», таке і раніше бувало. Ми так не вважаємо, особливо після останньої евакуаційної поїздки на Харківщину, коли витягували тварин під російськими дронами. А тут до них таке жахливе ставлення», — розповіла Олена.

LB.ua звернулося до Fozzy Group по коментар та на момент публікації відповіді ще не було.

У «Центрі захисту тварин» обіцяють не полишати справи без контролю.

«Буду піднімати людей — у нас багато однодумців, підемо на пікет, влаштуємо мирний мітинг з плакатами. Звертатимемося знову і знову до поліції, мовчати не будемо. Ми цього кота і під час окупації не кидали, врятували», — наголосила активістка.

У пресслужбі Київської обласної прокуратури журналістів запевнили, що справу стовідсотково внесли до ЄРДР і жодні махінації з цим неможливі. Там вказали, що «тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин цього прикрого інциденту та всіх причетних осіб».

В Україні зростає кількість справ про жорстоке поводження з тваринами

Статтю 299 Кримінального кодексу України щодо жорстокого поводження з тваринами нині застосовують набагато активніше, ніж у попередні роки. За даними «Опендатабот», за перші п’ять місяців 2025 року було відкрито 386 проваджень. Це абсолютний рекорд: показник зріс у 3,7 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року (105 справ). Попередній максимум фіксувався 2020 року — тоді йшлося про 220 справ за рік.

Аналітики «Опендатабот» зазначають, що ефективність розслідувань також зросла. Якщо раніше підозри оголошували лише у кожному п’ятому випадку (близько 20%), то цього року — вже у 80% проваджень. Водночас через значне зростання кількості справ до суду доходить менше епізодів: від 13-15% у попередні роки показник знизився до 4%. Згідно з даними пошуковика «Бабуся» (ШІ-помічник), 2025 року суди винесли 20 вироків за жорстоке поводження з тваринами.

Санкції різняться: трапляються як реальні терміни ув’язнення (наприклад, мешканця Львівщини, який до смерті забив собаку, засудили до п’яти років тюрми), так і м’якші покарання — штрафи чи умовні вироки.

Зростання кількості кримінальних проваджень, на думку юристки-аналітикині UAnimals Анастасії Гевчук, є наслідком активної просвітницької діяльності зоозахисників. За її словами, люди відчувають підтримку громадських організацій і почали частіше повідомляти про порушення.

Гевчук також нагадала, що нині з’явилося більше інструментів для фіксації таких злочинів: запущено спеціальні чатботи, опубліковано готові шаблони заяв до поліції, а для правоохоронців UAnimals організовували навчання, щоб підвищити їхню обізнаність у роботі з подібними справами.

До слова, на Львівщині поліція проводить перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною. Правоохоронці виявили в Мережі відео, на якому двоє підлітків знущаються з кошеняти, жбурляючи його об стіну.